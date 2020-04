De hoop is nog niet verloren: kan deze generatie voetballers straks toch naar de Olympische Spelen? AV

05 april 2020

14u20

Bron: AD.nl 0 Coronavirus Nu de FIFA overweegt om de leeftijdslimiet voor spelers op de Olympische Spelen met een jaar te verhogen, kunnen heel wat voetballers opgelucht ademhalen. Zo lijkt de olympische droom van zowel Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez als Gabriel Jesus nog niet vervlogen, ook al is het evenement een jaar uitgesteld.

Normaal mogen voetballers ouder dan 23 jaar niet meedoen aan de Olympische Spelen, drie dispensatiespelers uitgezonderd. Nu wil de FIFA toegeeflijk zijn met de generatie van 1997. Van alle spelers die straks toch naar Tokio mogen, kun je een heel aardig denkbeeldig elftal vormen. En ook al is Jong Oranje niet geplaatst, de eredivisie is goed vertegenwoordigd.

Keeper

Radu (28-5-1997)

Wie? De keeper van Roemenië, het land dat straks verrassend genoeg één van de vier Europese teams in Tokio is. Als de FIFA het voorstel erdoor krijgt, is de keeper van Genoa (geleend van Inter) straks zeker van de partij zijn. Hij was een belangrijke schakel in het Roemeense jeugdelftal dat zich voor het eerst in een halve eeuw voor de Spelen plaatste.

Verdediging

Diop (9-1-1997)

Boomlange en ijzersterke verdediger van West Ham United, die de laatste jaren verschillende nationale jeugdselecties van Frankrijk doorliep. De nu 23-jarige Issa Diop zou straks op de valreep nog mee kunnen naar Azië.



Senesi (10-5-1997)

Voor wie dat ook geldt is Marcos Senesi, want de linksbenige centrale verdediger van Feyenoord wordt volgende maand 23 jaar. Speelde in september al een wedstrijd mee met Jong Argentinië en zou zich op de Spelen nog meer op de kaart kunnen zetten dan hij nu al doet.



Angeliño (4-1-1997)

Kennen we natuurlijk nog van PSV, vooral vanwege zijn voortreffelijke voorzetten. Die geeft hij nu in Duitsland bij RB Leipzig. Nu de FIFA de 23-jarigenregel wil versoepelen, kan hij volgend jaar mogelijk alsnog naar Japan.

Middenveld

Neres (3-3-1997)

Bij Ajax hebben we hem al even niet gezien, maar tegen de tijd dat de Olympische Spelen zijn dan moet David Neres wel weer fit zijn. De snelle buitenspeler komt daarvoor nog in aanmerking als de leeftijdslimiet omhooggaat. Speelde afgelopen seizoen al met het ‘grote’ Brazilië mee tijdens de Copa América, maar is mede vanwege een knieblessure bij bondscoach Tite al even buiten beeld.



Serdar (11-4-1997)

Suat Serdar speelde al drie keer in Die Mannschaft van Joachim Löw. Viel vorig seizoen vooral op als stuwende kracht bij Duitsland op het EK onder 21 jaar, dat in de finale van Spanje met 2-1 verloor. Speelt dit seizoen – mits fit – altijd bij Schalke, waar hij opvalt met tackles en dribbels.

Neuhaus (16-3-1997)

Nog een talentvolle Duitser die dit seizoen net over grens in de Bundesliga opvalt. Florian Neuhaus is als middenvelder al twee jaar een vaste kracht bij Borussia Mönchengladbach. De spelmaker is een speler van wie verwacht mag worden dat ook hij een rol zal gaan spelen in Die Mannschaft, maar voor nu lijkt het Olympisch elftal meer voor de hand te liggen.



Soler (2-1-1997)

Een van de opponenten van Serdar en Neuhaus in die finale was Carlos Soler. De Spaanse linkermiddenvelder kennen we misschien ook nog van de laatste wedstrijd van Ajax in de Champions League, tegen Valencia. Daar is de 23-jarige een vaste waarde en wordt gezien als een mogelijke goudmijn voor in de toekomst.

Aanval

Martínez (22-8-1997)

Kan de komende jaren een van de beste spitsen van de wereld worden. Laat Lautaro Martínez dat op de Spelen zien? Het zou kunnen, want de Argentijnse aanvaller van Inter is van 1997 en hoort dus bij de generatie die mogelijk alsnog naar Japan mag. Aan zijn vorm had het dit seizoen niet gelegen: scoorde vijf keer in zes poulewedstrijden in de Champions League. Onder andere tegen Barcelona en Dortmund. Loopt ondertussen in de Serie A één op twee, volgend jaar topscorer in Tokio?

Gabriel Jesus (3-4-1997)

Geniet al sinds 2016 de status van A-international van Brazilië, maar Gabriel Jesus kan bij versoepeling van de regels zijn olympische droom nog achterna gaan. Illustere voorgangers als Ronaldo en Romário wonnen al eens een medaille op de Spelen. Een mooier voorbeeld kan de aanvaller van Manchester City niet hebben.



Dembélé (15-5-1997)

Bijzonder blessuregevoelig, maar de Franse buitenspeler van Barcelona is nog altijd een buitengewone belofte. Kwam al 21 keer uit voor ‘Les Bleus’, maar zou mede vanwege een overweldigend spelersaanbod straks zomaar in aanmerking kunnen komen voor een plek in de Olympische ploeg.