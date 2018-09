De haat-liefdeverhouding tussen Balotelli en de 'Squadra': racisme, de blote bast en reddingsboei Mancini MDB

07 september 2018

14u23 2 Buitenlands Voetbal Daar is Mario Balotelli weer. Na een lange afwezigheid als international gooit Roberto Mancini een reddingsboei uit voor de excentrieke spits. De Italiaanse bondscoach selecteerde 'Super Mario' eerder voor het eerst in vier jaar voor Italië en rekent vanavond in de Nations League tegen Polen op de flitsen van zijn aanvaller. Maar Mario Balotelli onderhoudt een haat-liefdeverhouding met de Squadra, zo leert het verleden ons. Een overzicht van zijn hobbelig internationaal parcours.

Meteen mikpunt van racisme bij eerste wedstrijden

Mario Balotelli zal niet met plezier terugblikken op zijn eerste wedstrijden voor de Squadra Azzurra. Niet dat hij het tussen de lijnen liet afweten, maar wel omwille van de spijtige gebeurtenissen in het stadion. Dat de toen 20-jarige spits zijn debuut maakt voor het Italiaanse elftal, daar was niet iedere Italiaan over te spreken. Tijdens zijn tweede cap tegen Roemenië op Oostenrijkse grond werd Balotelli meermaals uitgefloten wanneer hij aan de bal kwam. Italiaanse fans ontplooiden zelfs een spandoek met daarop de woorden "nee tegen een multi-etnische nationale ploeg". "Wat daar gebeurde was racisme", vertelde Balotelli een dag later. "Maar het is ook domheid van sommige mensen. Ik ben er zeker van dat als ik een van die gasten alleen zou ontmoeten, hij me om een handtekening zou vragen."

De blote bast van 'Super Mario'

Over naar het sportieve dan. Het EK in Polen en Oekraïne bijvoorbeeld dat voor Balotelli een rollercoaster van emoties werd. De spits stond in de eerste groepswedstrijd tegen Spanje dan wel in de basis, overtuigen deed hij allerminst. Dat zijn invaller Di Natale niet veel later scoorde, maakte het er ook niet makkelijker op. Diezelfde Di Natale kreeg tegen Ierland dan weer de voorkeur op zijn ploegmaat. Toch had Balotelli aan een invalbeurt van vijftien minuten genoeg om het leer in doel te jagen. De rollen weer omgedraaid en maar goed ook voor de Squadra. In de halve finale tegen Duitsland ontplofte Balotelli helemaal. Haast letterlijk. Met een loeier van jewelste knalde hij de 0-2 in doel. De ontblote torso ligt ongetwijfeld nog vers in het geheugen. Uiteindelijk zou Italië zich na een 1-2-zege plaatsen voor de finale. Mario was weer even ‘Super Mario’. Met drie treffers werd Balotelli overigens, samen met vijf andere spelers, gedeeld topschutter van het toernooi.

Ook na de wedstrijden liet Balotelli zich opmerken, maar dan in de grappige zin van het woord. Denk maar aan de energiedrank die de Italiaan niet meteen wist te smaken. Tijdens een pauze in de kwartfinale tegen Engeland deed Balotelli zijn verhaal tegen Cassano, maar spuwde tussendoor zijn drank helemaal uit.

Maar ook tijdens de trainingen was Balotelli gewoon zijn excentrieke zelve. Wanneer zijn ploegmakkers druk in de weer waren met opdrukken, besloot ‘Super Mario’ al snel dat het welletjes was geweest. Even uitrusten. Ook een spelletje met de hoekschopvlag mocht niet ontbreken. Kortom, aan amusementswaarde geen gebrek met Balotelli tijdens Euro 2012.

‘Super Mario’ en Giuseppe Meazza

De motor draaide daarna rustig verder. In de daaropvolgende WK-kwalificaties trof Balotelli vijf keer raak in het shirt van de Squadra, geen enkele Italiaan deed beter. Al was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo pakte Balotelli bijvoorbeeld in de thuiswedstrijd tegen Tsjechië twee keer geel en kon hij vervroegd gaan douchen. De spits zorgde er met zijn treffer vanop de stip in de terugwedstrijd tegen Tsjechië wel eigenhandig voor dat Italië zeker was van groepswinst en zo een ticket richting Brazilië mocht boeken. Tussendoor deed ‘Balo’ ook twee keer de netten trillen op de Confederations Cup. Op 23-jarige leeftijd werd ‘Super Mario’ zo de tweede jongste Italiaan die tien keer wist te scoren voor zijn land. Na niemand minder dan Giuseppe Meazza. Balotelli maakte zich op voor zijn allereerste ‘Coppa del Mondo’.

“Voor Fanny”

Ook onder de vleugels van Cesare Prandelli was Balotelli diep in de spits eerste keus. Tegen Engeland was hij meteen beslissend door het leer aan de tweede paal binnen te knikken. Het leverde Italië een 1-2-zege op. Het doelpunt, dat was dan weer voor zijn toenmalige geliefde van Balotteli, Fanny Neguesha. “Ik draag mijn goal op aan mijn toekomstige vrouw. Het was mijn eerste match op een WK en het is een geweldig gevoel om te ervaren.” Hij zou het nog twee keer mogen voelen, want Italië werd in de groepsfase uitgeschakeld. Uiteindelijk zou ook de relatie tussen Balotelli en het Belgisch model Neguesha spaak lopen. De verlovingsring ging weer van de vinger.

Reddingsboei Mancini

Na het WK het Grote Niets. Balotteli was op de dool bij zijn nieuwe club Liverpool en bondscoach Antonio Conte had het niet zo begrepen op de wispelturige spits. Het gevolg: Balotelli vond maar geen oproepingsbrief in zijn brievenbus. Ondertussen timmerde de aanvaller bij OGC Nice gestaag verder aan de weg naar de top. Aan de Franse kust bloeide Balotelli weer helemaal open. Iets wat ook Roberto Mancini, ondertussen aan het roer van de Squadra, opviel. Mancini bleef Balotelli in hun periode bij Manchester City telkens maar verdedigen en gooit nu een nieuwe reddingsboei uit. Samen met Balotelli timmert de bondscoach aan een nieuw Italiaans elftal. Krijgen we binnenkort ‘Super Mario’ weer op het hoogste toneel te zien?