De grote ‘Ibracadabra’-show: Zlatan beslist derby van Los Angeles met hattrick Redactie

20 juli 2019

11u23 0 Buitenlands voetbal Zlatan Ibrahimovic heeft in de Major League of Soccer (MLS) nog maar eens van zich doen spreken. De 37-jarige Zweed zette de wedstrijd tegen rivaal LA FC helemaal naar zijn hand en bezorgde LA Galaxy met drie goals een 3-2 zege.

Na de vroege openingstreffer van bezoeker Vela vanop de stip begon 'Ibracadabra' aan zijn show. Hij bracht zijn team al snel op gelijke hoogte en legde de partij in de tweede helft helemaal in de plooi met nog twee goals. De Zweed toonde ook zijn veelzijdigheid door te scoren met links, met rechts en met het hoofd. De late aansluitingstreffer van opnieuw Vela was er enkel eentje voor de statistieken. De Mexicaan is met 21 treffers wel de topschutter in de MLS, voor Ibrahimovic (16 goals).

“Bij een match als deze, die beschouwd wordt als één van de topmatchen in de MLS, voel ik de adrenaline opnieuw door mijn lijf gaan”, reageerde Ibrahimovic na afloop. “Ik raak enorm opgewonden en wil me tonen aan een vol stadion. Dat is gelukt, denk ik.”

LA FC blijft ondanks de nederlaag leider in de Western Conference van de MLS, net voor LA Galaxy.