De geforceerde glimlach die een gruwelijk verhaal verbergt: leven van ex-speelster Chelsea veranderde in hel door "kwelduivel"

27 april 2018

06u45

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal De Britse Darcy Wells leek op weg om een mooie voetbalcarrière uit te bouwen. Ze speelde tijdens haar tienerjaren als aanvalster bij de Engelse grootmacht Chelsea en kreeg op een dag zelfs complimenten van clublegende John Terry. Maar gaandeweg veranderde alles. Wells' eerste mentor veranderde in haar kwelduivel. Shane Hughes misbruikte Wells toen ze twaalf was en joeg haar bijna de dood in. De Britse vond nu, op haar negentiende, de moed om haar verhaal te doen bij de Britse krant 'Daily Mail'.

Acht jaar geleden stapte Darcy Wells na een oefensessie van het trainingsveld in Cobham, het trainingscentrum van Chelsea. John Terry, toen de aanvoerder en één van de vedettes van de Blues, sprak haar aan. "Hij kwam geregeld naar de trainingen kijken", doet Wells het verhaal in de 'Daily Mail'. "Op en dag riep hij me bij zich om te zeggen dat hij vond dat ik goed kon voetballen en dat hij me ooit in de eerste ploeg van Chelsea zag spelen. Hij vond mijn schoenen ook mooi. Mijn naam stond erop vermeld. Ook José Mourinho kwam soms kijken."

Wells was toen elf jaar oud en geloofde er rotsvast in dat ze het zelfs tot Engels international zou kunnen schoppen. Maar amper een jaar later was dat nog het minste van haar zorgen. En daar was één iemand verantwoordelijk voor, volgens Wells: Shane Hughes. De Brit - toen een twintiger - was Wells' eerste mentor bij Chelsea, maar veranderde gaandeweg in wat de nu 19-jarige ex-voetbalster een "kwelduivel" noemt.

Wells enkele jaren geleden en nu:

Darcy Wells was just 12 when she was tormented by her coach. Now her parents d... #CFC https://t.co/czDFyy5qGV pic.twitter.com/z0DuGqjvEM ChelseaFC Report(@ ChelseaFC_Fanly) link

Flirterige sms'jes en naaktfoto's

"Ik leerde Hughes kennen als een vriendelijk man. Iedereen vond hem aardig. Als je niet wist tot wat hij in staat is, dan begrijp ik dat je hem best een leuke man vindt", zegt Wells in een uitgebreid gesprek met 'Daily Mail'. Maar al op haar twaalfde merkte Wells dus dat Hughes toch niet zo aardig was als ze dacht. "Het begon met ongeoorloofd lange aanrakingen tijdens trainingen, ging voort in flirterige sms'jes en gaandeweg begon hij naaktfoto's van zichzelf door te sturen. De beelden waren heel expliciet, ik was gechoqueerd."



Uiteindelijk werden de foto's ontdekt op Wells' telefoon. "Ik wilde een foto van mijn nieuwe voetbalschoenen tonen aan mijn leerkracht, toen plots een van de naaktbeelden op mijn scherm verscheen." De school informeerde de politie en binnen de 24 uur zat het avontuur van Hughes bij Chelsea erop. Voor Wells kwam zo naar eigen zeggen een einde aan een gruwelijke periode.

"Hij bedreigde me ook. Als ik 'ons geheim' - zoals hij het noemde - tegen iemand zou vertellen, dan had ik een probleem. En ja, ik stuurde ook expliciete foto's van mezelf naar hem, ook omdat hij me bedreigde. Als ik het niet deed, zou hij me bij mij thuis komen opzoeken. Toen het verhaal dreigde uit te komen, begon hij me vervolgens emotioneel te chanteren. Hij sms'te dat zijn moeder hem nodig had en dat hij daarom niet naar de gevangenis kon."

Meerdere zelfmoordpogingen

Wells bleef aanvankelijk bij Chelsea voetballen na het vertrek van Hughes, maar uiteindelijk ging ze er mentaal helemaal onderdoor. Ze werd depressief opgenomen in Maudsley, de grootste psychiatrische instelling van het land. En het ging van kwaad naar erger. Wells maakte haar middelbare school niet af en probeerde zelfs meermaals zelfmoord te plegen. Tijdens haar tijd in de instelling zou Wells ook onthuld hebben dat Hughes haar meermaals verkracht had.

In oktober 2015 werd de zaak behandeld in de rechtbank. Hughes erkende dat het "sms'en uit de hand was gelopen" en dat de conversaties "flirterig waren geworden". Hij gaf aan dat hij contact zocht met Wells om "zijn ego te strelen" en werd uiteindelijk niet veroordeeld voor verkrachting. Hughes liet zijn naam inmiddels wel veranderen in Shane McNally.

Testen bij Tottenham en Crystal Palace

Chelsea probeerde Wells te ondersteunen waar nodig, maar in 2014 besloot ze toch andere oorden op te zoeken. Ze trok naar Charlton Athletic, maar daar werd het geen succes. Wells hing haar voetbalschoenen aan de haak en probeerde haar leven weer op de rails te krijgen. Op haar negentiende is ze moeder en woont ze samen met de vader van haar kindje. Maar haar voetbaldroom heeft Wells toch nog niet helemaal verdrongen.

"Ik kan het voetbal niet vergeten", stelt ze. "Tottenham is nu mijn favoriete club. Mijn vader heeft er een abonnement en ik hoop dat ik er binnenkort een test kan gaan afleggen. Crystal Palace heeft me al voorstel gedaan om een test af te leggen toen ik zwanger was en ze vertelden me dat ik altijd welkom was. Dus er zijn wel opties. Ik kan weer vooruit kijken."

