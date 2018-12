De fenomenale cijfers van Manchester City: ook zonder Kevin De Bruyne regent het goals Kristof Terreur in Engeland

03 december 2018

12u22

Zijn trainer kan het weten. Zo zegt Pep Guardiola: "We zijn beter met Kevin De Bruyne dan zonder hem." Toch kuiert Man City zonder zijn ster zorgeloos door Premier en Champions League. De Bruynes aandeel in één op vier goals is netjes overgenomen door zijn collega's. De kracht van een superteam. Ook zonder De Bruyne is City het best scorende team van Europa.

Niets dan lachende gezichten gisteren op training bij Manchester City. Is vandaag wellicht niet anders. Schfeer is gut. Een kopje hebben we voorlopig niet gespot. Dat van Kevin De Bruyne. Een maand nadat hij in de League Cup tegen Fulham de ligamenten van de linkerknie beschadigde, is hij onvoldoende hersteld om met de groep te hervatten. “Hij is bijna klaar”, zegt Pep Guardiola. “Wanneer ik hem terugverwacht. Soon. Binnenkort.”

Het vizier voor de comeback zoomt momenteel in midden december. De medische staf van Manchester City pusht echter niet. Vier of zes weken zullen geen groot verschil maken. Guardiola wil vooral tijdens de drukke eindejaarsperiode weer over een fitte De Bruyne kunnen beschikken.

Haast is er niet bij. Ook zonder De Bruyne staat Manchester City waar het wil staan: top of the league met alleen Liverpool nog in de slipstream. Op cruisecontrol in Champions en Premier League sinds de zege op Tottenham eind vorige maand: 6-1 tegen Southampton, 6-0 tegen Shakhtar Donetsk, 3-1 tegen Manchester United, 0-4 bij West Ham, 2-2 op Lyon, 3-1 tegen Bournemouth. afgelopen zaterdag.

Het regent goals. De huidige reeks en cijfers - 62 goals in alle competities en slechts een nederlaag - benaderen die van de fenomenale ongeslagen start vorig seizoen. Toen met De Bruyne als de architect, nu met anderen in zijn rol. Door twee letsels aan de mediale band, eerst de rechter-, vervolgens de linkerknie, stond de Rode Duivel dit seizoen in de twee voornaamste competities slechts één keer aan de aftrap: op Shakhtar, eind oktober. “We zijn een sterker team met Kevin dan zonder hem”, zegt Guardiola, een onvoorwaardelijke fan.

Zuiniger met Kev

Dat belooft. De Bruyne had vorig seizoen rechtstreeks een aandeel in één op vier doelpunten van City in de Premier en Champions League, als schutter of als aangever. Een investering van een kleine 70 miljoen euro in juli heeft het wegvallen van zijn rendement mee helpen opvangen: het aantrekken van Riyad Mahrez, Speler van het Jaar in 2016 en destijds kampioenenmaker bij Leicester. Een transfer in de eerste plaats met de intentie om De Bruyne en co. wat meer op adem te kunnen laten komen. Niet om hem te vervangen. Bij City beseften ze immers heel goed dat De Bruyne zijn batterijlading vorig seizoen diep in het rood had geduwd - hij gaf het zelf aan bij de dokters.

Guardiola kon toen haast niet anders dan hem te blijven opstellen. Te belangrijk voor het elftal, geen waardige vervangers op de bank. Blessurelast op de flanken en voorin hielpen niet. De persoonlijke problemen van David Silva, pendelend tussen Spanje en Engeland na de vroege geboorte van zoontje Mateo, evenmin. De Bruyne offerde zich zonder morren op, maar na het WK was hij rijp voor het oplaaddock. 68 officiële matchen, waarvan 63 als basisspeler, hadden hun sporen nagelaten in het hoofd en de benen.

Hij is in de loop der jaren slimmer geworden, vooral op training, maar De Bruyne is niet het type dat doseert. Gul in de inspanning. Uit de gps-trackers van City blijkt dat hij de vorige jaargang gemiddeld zo’n 11,5 kilometer per match afmaalde, en dat hij 55 sprintjes trok. Ook op het WK, bij hogere temperaturen, flirtte hij met 11 kilometer per wedstrijd. Hoe vaak zou hij zijn toerentalmeter onbewust in het rood hebben gejaagd?

Bedoeling van Guardiola was dat KDB dit seizoen wat vaker op de bank zou zitten. De komst van Mahrez en de ontbolstering van Bernardo Silva in een centrale rol zouden de lasten wat eerlijker verdelen. Die twee langdurige blessures bij De Bruyne hadden ze bij City natuurlijk niet ingecalculeerd, maar de gevolgen zijn beperkt gebleven. De machine is blijven draaien. De efficiëntie heeft er niet onder geleden, met Raheem Sterling als hoofdleverancier van goal en assists - zoals eind vorig seizoen.

Mahrez, Bernardo en Gündogan hebben de leemte die De Bruyne liet collectief opgevuld. Het zegt iets over het team-City, het talent in de groep, maar ook over het werk van Guardiola op het trainingsveld. “Ik geniet ervan om in dit elftal te spelen”, vertelde Vincent Kompany onlangs. “Iedereen verstaat mekaar. Het voelt nooit als een one man band, een eenmansploeg. Het is fun.”

Met De Bruyne straks nog dat beetje meer?