De erfenis van afscheidnemende Robben bij Oranje is groot: wat we altijd zullen onthouden van het Nederlandse dribbelwonder Bart Fieremans

14u38 0 Photo News Buitenlands Voetbal Nederland loopt al niet over van klasse, maar dat zal na dinsdag en de definitieve uitschakeling voor het WK 2018, er niet op verbeteren. Integendeel, het was de laatste interland van Arjen Robben, die het op 33-jarige leeftijd welletjes vindt. Nederland verliest zo zijn intrinsiek meest kwalitatieve speler van het laatste decennium en een echte voortrekker. Zijn nalatenschap als international is wel groot: dit zullen we altijd onthouden van het Nederlandse dribbelwonder.

Begenadigde linker

Laat daar vooral geen twijfel over bestaan: Robben is een wereldklassespeler die als hij in topvorm verkeerde, niet veel moest onderdoen voor de Ronaldo's van deze voetbalplaneet. Robben onderscheidde zich door zijn turborushes op de flank: hij had kracht, sprintsnelheid, creatieve dribbels, is doelgericht en efficiënt, met dank aan zijn verwoestende linker. Hoeveel karakteristieke goals heeft hij niet gemaakt door op de linkerflank met rechts naar binnen te kappen en dan met zijn linker de bal in een hoek te knallen? Als er nog een speler was die de laatste jaren Oranje kleur gaf, dan was het wel Robben.

Photo News

Lees ook Geen voetbalmirakel voor Nederland: Oranje mag ondanks twee treffers Robben niet naar WK

De man van glas

De keerzijde van de medaille van Arjen Robben is dat hij qua blessureleed zowat de Nederlandse 'Vincent Kompany' is. Ook Robben kreeg de bijnaam "de man van glas" opgespeld omdat zijn lichaam zo breekbaar is. Dat Robben de kaap van honderd interlands voor Oranje niet overschreed - tegen Zweden dinsdag zwaaide hij af met 96 caps - staat daar niet los van. Sinds zijn debuut bij Groningen was hij geen enkel seizoen blessurevrij. Transfermarkt.com hield een overzicht bij van al zijn blessures, goed voor vier webpagina's. Osteopaten hadden een goede klant aan Robben, met een opeenvolging van spierblessures - vooral zijn hamstring was broos - maar ook zijn knie en rug hield hem lange tijd aan de kant en dwarsboomden (te) vaak zijn internationale carrière.

AP

De betere toneelspeler

Arjen Robben die in zwembroek op een springplank klaar staat om te duiken. Het is maar een van de vele gefotoshopte beelden van de Nederlandse voetballer op sociale media die zijn reputatie als koning van de 'schwalbe' in het strafschopgebied karikaturaal onderlijnen. Zijn duik die het meeste stof deed opwaaien gebeurde in de achtste finale van het WK 2014 tegen Mexico. Robben liet in de blessuretijd zijn voet zelf haken achter een been van de Mexicaanse verdediger en ging met de armen overdreven in de lucht naar de grond. De ref liet zich bij de imitatie van de stervende zwaan vangen en kende een strafschop toe die Nederland naar de kwartfinale schreeuwde. Mexico schreeuwde moord en brand, maar baten deed het niet.

ANP

De teen van Casillas

Arjen Robben had de Nederlandse voetbalgeschiedenis een heel andere draai kunnen geven. Hij en hij alleen kreeg in de 62ste minuut van de WK-finale 2010 tegen Spanje bij een 0-0-stand de beste kans. Gelanceerd door Wesley Sneijder kwam hij moederziel alleen voor doelman Iker Casillas. Robben besluit te schieten in plaats van te dribbelen, maar Casillas kan met de tip van zijn schoen de bal nog afweren in hoekschop. Het moment gaat de geschiedenis is als de 'teen van Casillas'. Een cruciale redding die Nederland en Robben met een klein trauma zou opzadelen: Andres Iniesta schonk Spanje nadien in de verlengingen zijn eerste WK-titel. Nederland verliest zijn derde WK-finale in de geschiedenis.

AP

De Wissel, met hoofdletter

In Nederland heeft iedereen het meteen door als het over 'De Wissel' - met hoofdletter - gaat. Het betreft de meest bekritiseerde vervanging in het Nederlandse voetbal ooit, op het EK 2004 tijdens de groepswedstrijd Nederland-Tsjechië. Met de jonge Robben tegen wil en dank als een van de protagonisten. Hij blonk toen uit, maar bondscoach Dick Advocaat besloot Robben in de tweede helft bij een 2-1-voorsprong voor Oranje te wisselen voor Paul Bosvelt. Het wedstrijdbeeld kantelde en Tsjechië zou nog 3-2 winnen. Assistent Willem Van Hanegem verklaart een dag later dat hij Advocaat "zou neerslaan" als hij nog eens zo'n wissel doorvoeren. De heisa hakte fel in op Advocaat die na het EK ook zijn tweede periode als bondscoach zou stoppen.

AFP

Bijna bij Anderlecht

Het buitengewone talent van Arjen Robben bij Groningen, de club waar hij in 2000 debuteerde als profvoetballer, kwam snel boven water. Op amper 17-jarige leeftijd was hij na zijn eerste seizoen al gegeerd op de transfermarkt. Ook Anderlecht volgde Robben, maar kwam te laat met een voorstel. In 2001 bereikte PSV een akkoord met de speler en FC Groningen over een transfer, waarbij Robben zich wel nog een seizoen verder mocht ontwikkelen bij Groningen. Ook bij PSV voetbalde Robben twee seizoenen om daarna zijn carrière te vervolgen bij internationale clubs van het allerhoogste allooi: Chelsea, Real Madrid en Bayern. Een sportief hoogtepunt beleefde Robben bij Bayern met de beslissende goal in de CL-finale van 2013 tegen Borussia Dortmund.

photo_news