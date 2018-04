De ene op ramkoers met zijn coach, de andere tweede keus en dan is er ook flink wat pech: hoe vergaat het de duurste voetballers van deze planeet? Valerie Hardie

18 april 2018

16u15 0 Buitenlands Voetbal Als Manchester United vanavond aantreedt tegen Bournemouth, zou dat wel eens zonder sterspeler Paul Pogba kunnen zijn. Trainer José Mourinho is niet zo happy over het rendement van de Franse middenvelder die in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro van Juventus werd overgenomen. Hoe zou het de meer dan 100 miljoentransfers overigens zijn vergaan?

Neymar - PSG - 222 miljoen euro

De 26-jarige Braziliaan, die in de zomer FC Barcelona na vier jaar inruilde voor PSG, stelde in zijn debuutjaar niet teleur. Midden augustus greep de Parijse club de leiding in de Ligue 1 om die vervolgens niet meer af te staan, onder meer dankzij 19 goals van Neymar. Zondag pakte PSG z'n zevende landstitel, maar zonder Neymar. Die werd op 25 februari, in de 82ste minuut tegen Marseille, op een draagberrie afgevoerd. De spits had een middenvoetsbreukje opgelopen en moest onder het mes. Hij is nog steeds aan het revalideren maar zou fit raken voor het WK. PSG verging het in de Champions League wel minder goed zonder hun sterspeler: in de achtste finale gingen ze er hopeloos uit tegen Real Madrid.

Kylian Mbappé - PSG - 145 miljoen euro

Nog maar 19 jaar en toch staan er al twee landstitels op het palmares van de Franse spits: vorig jaar flikte hij dat kunstje met Monaco, zondag bij PSG. In Monaco kwam hij wel vaker tot scoren (15 goals) dan bij PSG (13) maar als je de aanval moet delen met klasbakken zoals Cavani en Neymar is dat lang geen schande. Zijn integratie in het Parc des Princes verliep feilloos: hij speelde in totaal 23 matchen. Mbappé is klaar om op het WK te schitteren.

Philippe Coutinho - FC Barcelona - 120 miljoen euro

Tijdens de wintermercato trok Barcelona de 25-jarige middenvelder van Liverpool aan, een transfer die er eigenlijk al in de zomer moest komen. Coutinho, die al zes jaar bij de Reds zat, drong aan op een verhuis maar Liverpool wilde er niet van weten. Tot ze in januari toch plooiden. In de Premier League was al duidelijk dat de titel er niet zou inzitten. Bij FC Barcelona werd hij onder trainer Valverde meteen een gevestigde waarde en staat hij op het punt de eerste landstitel uit zijn carrière te bemachtigen - bij Inter Milaan won hij eerder alleen de Beker en Supercup. Enige valse noot: de uitschakeling door AS Roma in de kwartfinale van de Champions League, terwijl zijn ex-club wel nog in de running is.

Ousmane Dembélé - FC Barcelona - 105 miljoen

Neen, echt happy is hij niet, de Franse spits die in de zomer van 2017 Dortmund inruilde voor Camp Nou. Begrijpelijk want bij zijn eerste basisplaats op 16 september ging het meteen fout voor Dembélé: hamstringblessure en drie maanden out. Zijn rentree in januari was nog geen tien dagen oud of hij vloog alweer voor een maand in de lappenmand. Maar er is beterschap: dinsdag maakte hij zijn eerste goal in la Liga en zijn eerste landstitel - hij won met Dortmund vorig jaar de beker - kan hem niet meer ontsnappen. De vraag is evenwel of Barcelona hem zal houden: Dembélé kon niet overtuigen en onder meer Arsenal zou hem op z'n radar hebben.

Paul Pogba - Manchester United - 105 miljoen euro

"Waar is de Paul Pogba die we kenden van bij Juventus?" Toen ex-Man Utd-speler Paul Scholes kritiek uitte op de 25-jarige Fransman, die in de zomer van 2016 op Old Trafford neerstreek, kreeg hij vooral bijval. Pogba legde te weinig regelmaat in zijn prestaties. Dan weer was hij bepalend - de middenvelder scoorde de openingstreffer in de gewonnen finale van de Europa League - dan weer ondermaats. Zelfs José Mourinho kreeg het er op de heupen van en zou volgens de Britse pers een mogelijk vertrek van de wispelsturige vedette niet tegenhouden. Afwachten wat het EK brengt voor Paul Pogba, die Man Utd nog geen titel of FA Cup kon schenken.

Gareth Bale - Real Madrid - 100 miljoen euro

Van dertig keer in de basis in 2014-15 naar zestien keer dit seizoen - neen, Gareth Bale is niet langer incontournable bij de Koninklijke, dat de Welshman in de zomer van 2013 bij Tottenham wegkocht. Zinedine Zidane mag dan al claimen dat er geen probeem is met Bale en dat hij de voorkeur geeft aan Benzema als aanvalspartner voor Ronaldo, vraag is hoe lang Bale die rol als tweede keuze zal aanvaarden. Vorig jaar zag hij door blessureleed voor een groot deel in het water vallen en in de CL-finale tegen Juventus moest hij genoegen nemen met een korte invalbeurt. Zijn passage bij Real was erg succesvol - drie keer de CL, één keer de landstitel en de Copa del Rey - maar volgens de Britse pers zou hij op weg zijn naar Manchester United, Chelsea of Tottenham.