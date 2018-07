De emotionele boodschap van Marcelo aan zijn maatje Cristiano Ronaldo: "Je toewijding is het meest bizarre dat ik heb gezien in een atleet" MDB

12 juli 2018

21u23

Bron: Instagram Wat voor velen onmogelijk werd geacht, is werkelijkheid geworden. Na negen jaar trok Cristiano Ronaldo deze zomer de deur van het Santiago Bernabeu achter zich dicht. Zijn voormalige ploegmakkers bij Real Madrid vinden het alleen maar jammer dat 'CR7' Madrid achter zich laat. Zo ook Marcelo, misschien wel de beste makker van Ronaldo bij de 'Koninklijke'.

Cristiano Ronaldo zoekt andere oorden op en gaat nu met Juventus op trofeeënjacht. Met spijt in het hart en dat voelt ook Marcelo. De Braziliaanse linksachter plaatste een emotionele boodschap op zijn Instagram-pagina. "Wat kan ik zeggen Cris?", steekt hij van wal. "Ik zweer het, ik dacht niet dat deze dag zou komen. Maar niets in het leven is voor altijd. Ik hoop dat je gelukkig bent met je nieuwe reis."

"Ik stond bijna tien jaar aan je zijde, tien jaar van geluk, goed voetbal, overwinningen, nederlagen en fantastische momenten. Ik heb heel veel van je geleerd. Je toewijding is het meest bizarre dat ik heb gezien in een atleet. Ik zal onze gesprekken voor de wedstrijden missen, wanneer je de uitslagen juist had en ons voor de finales geruststelde met je ervaring en de liefde die je de jongeren hebt gegeven."

"Ik ben trots dat ik met je samen heb gespeeld. Niet omdat je de beste speler bent, maar vanwege wie je bent. Als ik stop met voetballen zal ik aan de bar zitten, een pint drinken, verhalen vertellen en al onze foto's laten zien."

Ook Luka Modric ziet het vertrek met lede ogen aan. Nadat hij zich met Kroatië plaatste voor de finale van het WK in Rusland had ook hij lovende woorden over voor 'CR7'. "Het was mijn vurige wens dat hij bij Real Madrid zou blijven. Want hij is uniek. Het is echt heel jammer dat hij weg gaat. Ik wil hem nog wel even graag bedanken voor alles wat hij voor Madrid heeft gedaan. Ik wens hem het allerbeste, behalve als hij tegen Real speelt.''