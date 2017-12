De emotionele afscheidsbrief van Ciman: "Je gaat 's avonds slapen in Montréal en de volgende ochtend word je wakker in Los Angeles. Waarom niet?" YP

21u39

Bron: Twitter 8 AP Buitenlands Voetbal Laurent Ciman die van Montréal naar Los Angeles verkast: het nieuws kwam voor velen als een verrassing. Terwijl de Rode Duivel eerst nog boodschappen van misnoegde fans retweette, heeft hij via Twitter nu een emotionele afscheidsbrief wereldkundig gemaakt. Hieronder (een deel van) de vertaling:

"In het voetbal gaat alles heel snel, te snel. Je gaat 's avonds slapen in Montréal en 's ochtends word je wakker in Los Angeles. Waarom niet?"

"Deze week heeft het lot me naar Californië gestuurd om een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te schrijven. Zo verlaat ik Montréal zonder dat ik afscheid kon nemen. Ik had jullie graag bedankt en gezegd hoe fier ik was om jullie kleuren te dragen en jullie waarden te verdedigen."

"Ik ben aangekomen in Canada, sorry, in Québec op een winteravond in 2015. Ik heb Montréal ontdekt, een schitterende stad! Ik ben verliefd geworden op haar straten, haar geur, de mensen en haar geschiedenis."

"Voor mijn familie was Montréal twee jaar geleden geheel onbekend. Vandaag maakt Montréal deel uit van mijn familie."

