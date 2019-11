De drie vingertjes weer provocerend in de lucht? Jose Mourinho zet zijn zinnen op unieke treble Kristof Terreur in Engeland

25 november 2019

19u17 0 Buitenlands voetbal Drie vingertjes in de lucht. Graag wil hij ze tonen. José Mourinho heeft zijn zinnen gezet op een derde Champions League-triomf. Zijn Special Three met drie verschillende clubs uit drie verschillende landen. Bij Tottenham ziet hij potentieel.

Flashback naar 15 maanden geleden, Old Trafford. Een 0-3 nederlaag tegen Tottenham heeft zijn sporen nagelaten. Na een vraag van een reporter van The Guardian sprong de plomb bij Mourinho, toen trainer-onder-druk bij Man United. Drie vingertjes gingen in de lucht.

“Weet jij wat deze drie betekent?”, sneerde Mourinho. “3-0, maar ook: drie Premier Leaguetitels. En ik won op mijn eentje de Premier League meer dan alle andere negentien trainers samen. Drie voor mij, twee voor hen.”

Ondertussen was hij opgestaan. Met een armgebaar en duivelse blik maande hij de media aan te dimmen: “Respect. Respect. Respect, man. Respect.” Een hilarische maar tegelijk zielige scène die de val van Mourinho bij United perfect capteerde. De schreeuw van de trainer, zich halsstarrig vastklampend aan zijn succesvol verleden om een afgang in het heden goed te praten. Het ego manifesteerde zich.

Bij Tottenham krijgen ze die versie nog niet te zien. Eventjes geduld. Hij heeft de oude charmes afgestoft om iedereen achter zich te krijgen. Oude trucs, nieuw doelpubliek. De afgelopen elf maanden, waarin hij zonder job zat, heeft hij wel degelijk aan zelfreflectie gedaan. Hij vroeg medestanders bij United om een eerlijke analyse te maken van zijn gedrag. Hij heeft veel voetbal gekeken. De trends bestudeerd. Veel gepraat ook en mensen met andere inzichten geconsulteerd – zie de twee nieuwe jonge gezichten als assistenten.

“Natuurlijk zou ik de Champions League graag een derde keer winnen, maar ik ken ook de vallen”, zei Mourinho, zijn ambities enigszins afzwakkend. Zij die hem kennen weten beter. In zijn clan klinkt het dat hij graag als eerste trainer de Champions League wil winnen met drie verschillende clubs uit drie landen – voorlopig staat hij op rang twee met Carlo Ancelotti. Sinds 2010 wacht hij op een nieuwe kans. Een finale heeft hij nooit verloren, maar zes uitschakelingen in de halve finales vermeldt hij gemakshalve nooit. In de Spurs-kern ziet hij naar verluidt potentieel - ze stonden er vorig jaar al. Een van de reden waarom hij de job aannam.

“Soms gebruiken we woorden die niet reflecteren niet altijd wat we exact bedoelen. Het wordt voor Tottenham moeilijk om de Champions League te winnen, maar ik zou geen mirakel zijn. Met deze jongens en hun ervaring ben ik in geen enkele match bang.”

Bij winst haalt hij ongetwijfeld de drie vingertjes boven. Zoals hij die aan de ‘Guardian’ journalist toonde. Aan de Chelsea-fans bij meerdere aangelegenheden - “Judas is nog altijd nummer een, jullie meest succesvolle trainer ooit”. Of zoals hij zijn spelers aanmaande drie vingers in de lucht te steken na de Europa Leaguetriomf met Man United – voor de hattrick Supercup, League Cup, EL. Het draait allemaal om zijn gevulde prijzenkast, 25 bekers rijk.

Tegen Olympiakos hoopt hij de eerste stap te zetten richting zijn unieke triple. “Drie voor mij.”