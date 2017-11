De dood of de gladiolen tegen Marokko? Wilmots: "We zijn niet bang" Mathieu Goedefroy

Bron: Eigen berichtgeving 0 EPA Buitenlands Voetbal Zaterdag is D-day voor Marc Wilmots. Enkel een zege tegen Marokko kan onze landgenoot met Ivoorkust nog een ticket voor het WK in Rusland opleveren. Vanmiddag stond de voormalige coach van de Rode Duivels de Ivoriaanse pers nog een laatste keer te woord. "Ik ben niet bang, want ik weet exact wat er moet gebeuren: winnen."

Voor Ivoorkust - dat na 2002 geen WK meer miste - is de partij tegen Boussoufa en co van levensbelang. Wilmots ontkomt niet aan de druk, maar zegt ook vertrouwen te voelen. “Wat het resultaat zaterdag ook wordt, we zullen er alles gedaan hebben om op het WK te geraken. We kunnen onszelf niets verwijten. Zowel de directie als ik zitten op dezelfde golflengte en dat is het allerbelangrijkste. We leven met vertrouwen naar de wedstrijd toe. Ik en mijn spelers zijn heel sereen want we weten exact wat we moeten doen: winnen. We spelen thuis, voor 35.000 Ivorianen, dan zijn we nooit bang. Onze ambitie is groot.”

Sinds vorige maand heeft Wilmots met Kolo Touré een lokale superster in zijn staf zitten. Heel wat Ivorianen zien in de ex-speler van Liverpool, Manchester City en Arsenal al een opvolger voor onze landgenoot, maar zover lijkt het voorlopig nog niet te komen. "Ik weet hoe populair hij is, en ik ben heel blij dat ik hem aan mijn zijde heb", aldus Wilmots. "Zijn aanwezigheid helpt me om me aan te passen aan het Ivoriaanse voetbal. Ik ken Kolo al een tijdje. Hij kent Afrika en is een uitstekende toevoeging voor ons. Mijn Europese stijl en zijn knowhow vullen mekaar goed aan. Ik wilde hem trouwens al lang bij mijn staf halen."

