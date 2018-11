De dodelijkste Argentijnse spits veegt op dit moment de vloer aan met Messi en Agüero: “Kritiek op mijn stijl? De cijfers liegen niet” GVS

07 november 2018

07u00 0 Buitenlands Voetbal Wie is de best scorende Argentijn in Europa? Een ideale quizvraag waar heel wat deelnemers zich flink aan zouden mispakken. Want niet Lionel Messi, Sergio Agüero, Mauro Icardi of Gonzalo Higuain is het antwoord. Wél correct: Emiliano Sala. 28 jaar, spits bij de Franse middenmotor Nantes en 0 caps achter zijn naam. “Kritiek op mijn stijl? Cijfers liegen niet.”

Emiliano Sala speelt sinds 2015 bij het Franse Nantes, maar komt dit seizoen helemaal tot ontbolstering. Niet dat hij vanaf dag één furore maakte, want onder ex-coach Miguel Cardoso kreeg collega-aanvaller Kalifa Coulibaly de voorkeur. De gewezen spits van AA Gent kon echter geen brokken maken en deelde mee in de malaise. Nantes bengelde onderaan het klassement, Cardoso werd vervolgens op de keien gezet.

Enter veteraan Vahid Halilhodzic. De gewezen coach van onder andere PSG bereikte met Algerije, Ivoorkust en Japan driemaal op rij het WK. De ideale figuur dus om de Ligue 1-club uit het slop te halen. En zo geschiedde. Nantes pakte de voorbije weken een negen op negen en klom naar een veilige tiende stek. Veelal te danken aan één man: Sala, die het vertrouwen kreeg van de Bosniër en Frankrijk prompt op z’n kop zette.

Enkel Mbappé doet beter

Sala gaat namelijk stevig over de tongen, want de laatste drie matchen scoorde de nieuwbakken goalgetter liefst zes keer. Daardoor klokt zijn voorlopig totaal af op tien goals in elf duels. Twee ex-spelers uit onze Jupiler Pro League speelden daarbij een niet onbelangrijke rol. Met Anthony Limbombe (Club Brugge) en Gabriel Boschilia (Standard) heeft Sala twee creatieve, aalvlugge en onbaatzuchtige collega’s aan zijn zij.

Over alle Europese topcompetities heen is er maar één man die nog meer scoort: Kylian Mbappé. Het wonderkind zit aan elf stuks. Neymar staat met negen stuks op de derde plek, voor Luis Suarez en Krzysztof Piatek.

Eén miljoen

Met die indrukwekkende statistieken vloert hij ook zijn Argentijnse collega-spitsen moeiteloos. Lionel Messi (7 goals in 9 matchen), Sergio Agüero (7 treffers in 11 duels), Mauro Icardi (6 doelpunten in 8 wedstrijden) en Gonzalo Higuain (5 goals in 9 optredens) volgen op ruime afstand. Sterren die één voor één tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s waard zijn, terwijl Sala voor amper één miljoen naar Nantes trok.

Halilhodzic is alvast in de wolken. “Toen ik hier aankwam, had die kerel een heel laag moraal. Maar hij ging aan het werk. Hij is een type speler die je de dag van vandaag niet meer ziet. Hij speelt met zijn rug naar de goal en is zo het belangrijkste aanspeelpunt van ons team. Het is dus straf dat hij zoveel doelpunten maakt. Langs de andere kant: daar wordt hij voor betaald. Het is niet de keeper die voor de goals moet zorgen hé.”

Bij L’Équipe komt Sala zelf aan het woord. “Mijn statistieken zijn bijzonder goed. Ik wist dat Mbappé nog voor me stond, maar ik had helemaal geen idee dat ik Messi achter mij laat. Over mijn stijl bestaat er veel kritiek, maar ik stoor er mij niet meer aan. Ik ben 28, ik ga mijn aard echt niet meer veranderen. Minder lopen om nóg fitter te zijn voor doel? Neen, zo zit ik niet in elkaar. Maar ik weet één ding zeker: deze cijfers liegen niet.”