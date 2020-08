De dilemma’s van Deschamps: gouden generatie van het Franse voetbal, zelfs C-team puilt uit van talent NVE

28 augustus 2020

13u16 0 Buitenlands voetbal Bij Frankrijk zitten ze met een luxeprobleem. De selectie puilt uit van de jonge talenten, en bondscoach Didier Deschamps (51) moet iedere keer weer jongens teleurstellen. Met Upamecano, Aouar en Camavinga zijn er weer drie nieuwelingen bij ‘Les Bleus’, de selectiemogelijkheden zijn haast eindeloos. Zelfs het C-team hoeft niemand te vrezen.

Om bij Frankrijk van een gouden generatie te spreken, moet je al je best doen. ‘Les Bleus’ hebben altijd een sterk elftal. Maar de kwaliteit van de jongens die nu concurreren voor een plekje bij de 23, is zelfs naar Franse normen absurd. Nagenoeg allemaal spelen ze bij een topclub in de grote competities. En hun beste jaren moeten nog komen. Luxeprobleem.

Met Dayot Upamecano (21), Houssem Aouar (22) en Eduardo Camavinga (17) zijn er weer drie jongens die voor het eerst hun opwachting maken bij de nationale ploeg. Eén voor één enorme talenten. Neem daar nog de ploeg bij die twee jaar geleden in Rusland het WK won, én de grote namen die naast de selectie vielen. De mogelijkheden van bondscoach Didier Deschamps zijn eindeloos.

Lees verder onder de opstelling.

Gisteren maakte Deschamps de huidige selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Zweden en Kroatië bekend. De doelmannen zijn zoals gewoonlijk Lloris, Maignan en Mandanda. Achterin koos de oefenmeester voor Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano en Varane, terwijl op het middenveld Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot en Sissoko strijden voor een plekje. Voorin zijn naast nieuwkomer Aouar ook Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial en uiteraard Mbappé opgeroepen.

Een sterke selectie, maar dan hebben we het nog niet gehad over de spelers die ernaast vielen. De opvallendste naam is Paul Pogba, hij ontbrak net als Tanguy Ndombele door een positieve coronatest. De overige ontbrekende namen hebben we even opgelijst: B. Mendy, T. Hernandez, Zouma, Laporte, Umtiti, Pavard, Matuidi, Guendouzi, Fekir, Payet, Tolisso, Ousmane Dembélé, Lemar, Coman, Lacazette, Moussa Dembélé en Thauvin. En dan vergeten we nog bijna dat Karim Benzema al langer niet meer wordt opgeroepen voor Les Bleus. Didier Deschamps heeft ongetwijfeld al heel wat slapeloze nachten beleefd.