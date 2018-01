De Bruyne voor het eerst écht aanvoerder bij Man City: "Hij is een voorbeeld op alle vlakken" Kristof Terreur

20u02

Bron: HLNinEngeland 101 AFP Buitenlands Voetbal De tweede Belgische aanvoerder ooit bij Manchester City. Kevin De Bruyne draagt vanavond in de halve finale van de League Cup tegen Bristol City voor het eerst de kapiteinsband vanaf de aftrap.

De Bruyne droeg in september op Feyenoord de band al eens 15 minuten, maar stapt straks voor het eerst in zijn carrière als eerste het veld op. Een hele eer. De Rode Duivel is bij Man City de vijfde in lijn na Vincent Kompany, David Silva, Fernandinho en Sergio Agüero. Coach Pep Guardiola schuift onze landgenoot al een tijdje naar vore als toekomstige aanvoerder. “Hij is een voorbeeld op alle vlakken”, aldus zijn trainer.

