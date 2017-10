De Bruyne vervoegt Mertens op de shortlist van Gouden Bal Mike De Beck

12u16 402 Buitenlands Voetbal Nadat eerder deze middag Dries Mertens (Napoli) door France Football genomineerd werd voor de Gouden Bal, kreeg nu ook Kevin De Bruyne (Manchester City) zijn nominatie in de bus. Het Franse voetbalmagazine geeft in de loop van de dag (nog om 17u45, om 18u35 en ten slotte kom 19u15) alle namen van de dertig genomineerden vrij. De winnaar wordt op maandag 18 december bekendgemaakt.

Dat Dries Mertens aan een uitstekend jaar bezig is, hoeft geen betoog. Niemand die in de Serie A in 2017 vaker de netten deed trillen dan de Leuvenaar. De Rode Duivel zit ondertussen al aan 24 treffers en 11 assists in de Italiaanse hoogste klasse. Daarom verdient de spits van Napoli dan ook een plek op de shortlist van de kandidaten voor de Gouden Bal.



Maar ook een tweede landgenoot is bij de genomineerden. Kevin De Bruyne kende een prima 2017. Met 5 doelpunten en 10 assists in de Premier League dit kalenderjaar voetbalde de Rode Duivel zich tot een van de smaakmakers van de Engelse hoogste afdeling. Vorig jaar was Kevin De Bruyne de enige Belgische genomineerde voor de Ballon d'Or.



Eerder op de dag mochten ook Philippe Coutinho (Bra/Liverpool), Luis Suarez (Uru/FC Barcelona), Jan Oblak (Sln/Atlético Madrid), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Paulo Dybala (Arg/Juventus), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Neymar (Bra/FC Barcelona/PSG), Marcelo (Bra/Real Madrid) en Luka Modric (Kro/Real Madrid) een nominatie op zak steken.

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Dries Mertens #ballondor pic.twitter.com/E7IiXYFcHj France Football(@ francefootball) link

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Kevin De Bruyne #ballondor pic.twitter.com/KFTnMFHM4x France Football(@ francefootball) link