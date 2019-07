De Bruyne scoort en geeft assist in oefenmatch Manchester City MMP

27 juli 2019

18u46 0 Buitenlands voetbal Kevin de Bruyne heeft zich opnieuw getoond voor Manchester City in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Japanse Yokohama FC. In het laatste oefenduel van de Aziatische tournee van de Engelse kampioen scoorde hij de eerste treffer én gaf hij de assist voor de tweede goal van City. De mannen van Guardiola wonnen met 3-1.

De Rode Duivel rondde in de 18de minuut een City-aanval af door met z’n linker onhoudbaar binnen te schieten. Keita Endo bracht de bordjes vijf minuten later verrassend terug in evenwicht.

De Engelse kampioen kwam vijf minuten voor de rust weer op voorsprong via een knappe pas van De Bruyne op Sterling. De Rode Duivel speelde met één sublieme pas van aan de middelijn drie verdedigers uit. Sterling moest gewoon afronden. Daarmee eindigt Sterling met vier goals in de voorbereiding van City.

De Bruyne werd in de 75ste minuut vervangen door de 20-jarige Duitser Lukas Nmecha, die de 3-1 scoorde in de toegevoegde tijd.

Pep Guardiola zei na de match dat zijn team “tijd nodig heeft” om zich voldoende voor te bereiden voor het seizoen waarin City voor een derde titel op rij wil gaan onder de Catalaanse oefenmeester. “De basis zit goed, maar we moeten nog meer matchen spelen om te kunnen presteren onder alle omstandigheden.”

De Bruyne zal in het nieuwe seizoen ongetwijfeld op meer wedstrijden hopen dan vorig seizoen, waar hij, geteisterd door blessures, maar aan 11 matchen kwam in de Premier League. Op basis van deze prestatie heeft hij alvast niets aan vorm ingeboet.

City begint aan hun campagne voor een derde titel op rij tegen West Ham op 10 augustus, maar speelt eerst nog de Community Shield tegen Champions League-winnaar Liverpool op 4 augustus.

Meunier verliest met PSG oefenduel van Inter

Het Paris Saint-Germain van Rode Duivel Thomas Meunier heeft zaterdag in gokparadijs Macau een oefenduel na strafschoppen (6-5) verloren van Inter Milaan.

Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord, nadat Samuele Longo (90.+4) diep in de toegevoegde tijd voor Inter de gelijkmaker lukte. Thilo Kehrer (41.) had de Parijzenaars met de rust in zicht op voorsprong getrapt.

Bij PSG verscheen Meunier aan de aftrap, hij werd een kwartier voor affluiten naar de kant gehaald. Bij Inter in de selectie geen spoor van Radja Nainggolan, die de club zou moeten verlaten. Mogelijk volgt er de komende dagen ook inkomend transfernieuws bij de Nerazzurri, want Romelu Lukaku postte op Instagram een foto met zijn manager Federico Pastorello, die goede banden heeft met het Inter-bestuur, met daarbij het onderschrift ‘Wordt spoedig vervolgd’.