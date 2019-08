De Bruyne klopt Origi in Engelse Supercup: penalty’s beslissen prestigeslag Kristof Terreur in Engeland

04 augustus 2019

18u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal Prestigeslag gewonnen. Manchester City, met Kevin De Bruyne even als aanvoerder na de vervanging van David Silva, pronkte op Wembley met de Community Shield, de Engelse Supercup. De eerste prijs is binnen. Grote rivaal Liverpool sneuvelde in de strafschoppenreeks.

In het slot ging Kevin De Bruyne erbij zitten. Genoeg gedraafd, kramp in een van de benen. In de strafschoppenreeks kon Man City op hem niet meer rekenen. Even voor affluiten kondigde de speaker op Wembley aan dat De Bruyne door de sponsors en kenners verkozen werd als Man van de Match. Perceptie. Een week voor de start van de Premier League kan die nog veel beter, zeker weten. Zijn radar stond nog niet op punt. Of zijn ploegmaats liepen niet waar hij wilde lopen. Ook met de aanvoerdersband om de biceps, na de vervanging van David Silva, verknoeide hij een counter.

’t Is de laatste rechte lijn van de voorbereiding. De Community Shield, de Engelse Supercup, is de generale repetitie voor de seizoensaanvang, maar tegelijk is het ook wat het is: een opgeklopte oefenmatch tussen de twee beste ploegen in Engeland.

Matip

Sterling bracht City voor rust op voorsprong, net nadat Leroy Sane uit was gevallen. Alisson grabbelde achter de bal. Divock Origi, op links gestart, liet ook nog niet die scherpe indruk. Een goeie pass van Salah rolde gewoon tussen de benen. Oeps. Na rust schakelde Liverpool een versnelling hoger. Virgil van Dijk trof de lat. Matip kopte op aangeven van de Nederlander verdiend de gelijkmaker binnen. Een goal van verdedigersmakelij.

Mo Salah liet oog in oog met invallersdoelman Bravo nog twee kansen liggen om City uit te tellen. De redding op de doellijn van een vliegende Kyle Walker was erg spectaculair. Even later zette De Bruyne zich op de grond. Strafschoppen.

Jesus besliste die in het voordeel van City (5-4). Met grote vreugdetaferelen tot gevolg. Voor Guardiola en co geldt elke prijs. Ook al heeft de Community Shield nauwelijks enige waarde.

Pep Guardiola is the first Premier League manager to be shown a yellow card.



That didn't take long 😂 pic.twitter.com/tqjF6fxYOc Football on BT Sport(@ btsportfootball) link