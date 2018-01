De Bruyne en Romelu Lukaku in top tien ranglijst duurste spelers, acht Duivels in top 100 YP

22u14

Bron: Belga/CIES 18 Getty Images Buitenlands Voetbal De transferwaarde van Kevin De Bruyne wordt door het Internationaal Centrum voor Sportstudies geschat op 167,8 miljoen euro. In de maandag vrijgegeven ranglijst van het CIES staat de middenvelder van Manchester City op de zevende plaats, net voor Romelu Lukaku. De Manchester United-spits zou goed zijn voor 164,8 miljoen euro. Acht Rode Duivels staan in de top honderd.

In zijn jaarlijks overzicht neemt het CIES de spelers uit de vijf grote Europese competities (Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië) onder de loep. Het bepaalt de transferwaarde door rekening te houden met onder meer leeftijd, positie, contractduur, prestaties en internationale status.

PSG-ster Neymar neemt de koppositie in met 213 miljoen euro. Daarna volgen Lionel Messi (Barcelona/202 miljoen), Harry Kane (Tottenham/195 miljoen), Kylian Mbappé (PSG/192,5 miljoen) en Paulo Dybala (Juventus/174,6 miljoen). Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo, die in oktober op het FIFA-gala in Londen zichzelf opvolgde als beste speler ter wereld, staat pas op de 49e plaats op de ranglijst met een transferwaarde van 80,4 miljoen euro.

Met Eden Hazard (18e/119,6 miljoen), Dries Mertens (37e/89,8 miljoen), Yannick Carrasco (39e/88,4 miljoen), Radja Nainggolan (52e/77,1 miljoen), Thibaut Courtois (81e/61,9 miljoen) en Toby Alderweireld (93e/52,7 miljoen) staan nog zes andere Belgen in de top honderd.