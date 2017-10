De Bruyne en Hazard vervoegen Mertens op de shortlist van Gouden Bal Mike De Beck

12u16 704 Buitenlands Voetbal France Football heeft zijn lading genomineerden voor de Ballon d'Or publiek gemaakt. België is op die lijst na Frankrijk hofleverancier met drie stuks: Dries Mertens (Napoli), Eden Hazard (Chelsea) en Kevin De Bruyne (Manchester City) staan alledrie op de lijst. De winnaar wordt op maandag 18 december bekendgemaakt.



Na Dries Mertens (Napels) en Kevin De Bruyne (Manchester City) werd ook Eden Hazard (Chelsea) dus genomineerd voor de Ballon d'Or. De Portugees Cristiano Ronaldo (Real Madrid), de Italiaan Leonardo Bonucci (AC Milaan), de Spanjaard Isco (Real Madrid) en de Fransman Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) zijn de andere namen in het laatste lijstje van vijf genomineerden dat France Football bekendmaakte. Het Franse voetbalmagazine bedacht in totaal dertig voetballers met een nominatie. De winnaar wordt op maandag 18 december bekendgemaakt.



Eerder kregen naast Mertens en De Bruyne ook Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid), Radamel Falcao (Col/Monaco), Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Harry Kane (Eng/Tottenham), David De Gea (Spa/Manchester United), Edin Dzeko (Bos/AS Roma), Philippe Coutinho (Bra/Liverpool), Luis Suarez (Uru/FC Barcelona), Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Paulo Dybala (Arg/Juventus), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Neymar (Bra/PSG), Marcelo (Bra/Real Madrid), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/PSG), Mats Hummels (Dui/Bayern München) en Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund) een nominatie in de bus.



Vorig jaar was Kevin De Bruyne de enige Belgische genomineerde voor de Ballon d'Or. Dit jaar doet alleen Frankrijk, met vier genomineerden, beter dan België. Brazilië en Spanje hebben net als België drie genomineerden in het lijstje staan. Bij de clubs is Champions League-winnaar Real Madrid met zeven kanshebbers de hofleverancier. Paris Saint-Germain is de enige ander club die meer dan twee genomineerden (drie) op de loonlijst heeft

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Dries Mertens #ballondor pic.twitter.com/E7IiXYFcHj France Football(@ francefootball) link

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Kevin De Bruyne #ballondor pic.twitter.com/KFTnMFHM4x France Football(@ francefootball) link

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Eden Hazard #ballondor pic.twitter.com/lUzX5vpHWn France Football(@ francefootball) link

The 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football ! #ballondor pic.twitter.com/TBRQwRvo4E France Football(@ francefootball) link