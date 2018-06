De broer/zus van (deel 2)... Messi: het zwarte schaap dat Lionel nooit zal laten vallen Bart Fieremans

01 juni 2018

08u37 0 Buitenlands Voetbal Een enfant terrible komt in de beste families voor, en dus ook in die van de beste voetballer ter wereld. Terwijl Lionel Messi (31) alle voetbalrecords breekt, haalt zijn oudere broer Matias Messi (35) de headlines met autocrashes, verboden wapenbezit en een bizarre foto met drugshandelaars.

1 december 2017: op alle redacties in de wereld circuleert een foto van een met bloed besmeurde speedboot, in de haven van een visclub in de Argentijnse Parana-rivier. Verwonderlijk, zeker als de naam van de inzittende opduikt: Matias Messi, broer van... Hij had aan een lokale veiligheidsman gezegd dat hij stomweg een zandbank had geraakt. Maar de politie vindt na onderzoek in de boot ook een pistool kaliber .38, schietklaar geladen met zes kogels. En vanwaar al dat bloed?

