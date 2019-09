De Bilde vanuit Manchester: “Wat Kompany voor City betekend heeft, is onbeschrijfelijk” Redactie

11 september 2019

14u24

“Wat Kompany voor City betekend heeft, is onbeschrijfelijk”, zegt VTM-analist Gilles De Bilde vanuit Manchester, waar straks Kompany definitief wordt uitgezwaaid. “Hij is uitgegroeid tot het icoon van de club van de laatste tien jaar. Je voelt aan alle mensen hier in de omgeving dat hij ongelofelijk veel gepresteerd heeft.”