De beste speler ter wereld? Xavi dient Cristiano Ronaldo van antwoord en identificeert zich zelfs met De Bruyne Mike De Beck

08u18

Bron: AS, France Football 79 AFP Xavi (R) aan de zijde van Lionel Messi. Buitenlands Voetbal Het blijft dé hamvraag in het voetbalwereldje: wie is nu eigenlijk de beste speler ter wereld? Vraag het aan Cristiano Ronaldo en hij zal zichzelf aanwijzen - zoals hij onlangs deed in een interview met France Football. Voormalig ploegmakker van Lionel Messi, Xavi is dan weer een andere mening toegedaan.

"Ik zie niemand die beter is dan ik. Er is geen enkele speler die completer is en ik ben dan ook de beste speler in de geschiedenis, zowel tijdens de goede als de slechte momenten." De quotes die Cristiano Ronaldo na het winnen van zijn vijfde Ballon d'Or liet optekenen in France Football waren er niet naast.

Straffe kost, maar Xavi is een van de eersten om die stellingen te weerleggen. De 37-jarige Spanjaard kende zijn opleiding in La Masia en is dan ook een volgroeide blaugrana. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij de kant van Lionel Messi kiest. "Messi doet meer in vergelijking met Ronaldo", vertelde Xavi aan het Spaanse AS. "Als Cristiano Ronaldo zichzelf de beste speler ter wereld noemt, dan is dat prima, maar voor de personen onder ons die Messi hebben zien trainen, is er geen vergelijking. Messi is de beste speler in de geschiedenis."

Xavi zit ondertussen in de herfst van zijn carrière, maar tussen 1998 en 2015 maakte de middenvelder de dienst uit bij Barcelona. AS vroeg hem welke nog actieve spelers hem aan zichzelf doen denken. "Er zijn veel spelers. Voetballers als David Silva, Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan van Manchester City spelen op het hoogste niveau. Als je kijkt naar PSG dan zijn er veel spelers die in het plan van Barcelona passen. En er zijn ook spelers met het DNA van Barça, zoals Santi Cazorla (Arsenal) en Cesc Fabregas (Chelsea)."

