De beste doelman van het moment? De Gea pakt uit met schitterende parades tegen Duitsland Mike De Beck

24 maart 2018

08u00 0 Buitenlands Voetbal Geef David De Gea dezer dagen een bal tussen de palen en hij ranselt hem bijna zo goed als zeker uit zijn doelvlak. Vraag dat maar eens aan Julian Draxler of Ilkay Gündogan. Enkel Thomas Müller wist met een fantastische knal het sluitstuk van Spanje te kloppen in de oefeninterland van gisteren.

Of David De Gea de beste doelman is van dit moment, daar valt over te discussiëren. Wat echter niet ter discussie staat, zijn de reflexen waarmee het sluitstuk van Manchester United gisterenavond uitpakte. Tegen Duitsland ontpopte de doelman zich regelmatig tot redder in Spaanse nood.

47' De Gea houdt Draxler met schitterende reflex van doelpunt

Vrijwel meteen in de tweede helft leek Julian Draxler op weg naar een enig mooi doelpunt. De ploegmakker van Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain sneed naar binnen om het leer dan in de verste hoek te plaatsen. Een treffer hing in de lucht, maar daar stak David De Gea dus een stokje voor. Met zijn rechterarm duwde de Spanjaard het leer alsnog in hoekschop.

David De Gea doing Degea things @__c4thadeejay__@UnitedStandMUFC@paddypower#davesaves pic.twitter.com/JdFUnFK9Yl peter osoo(@ osoo_peter) link

57' Ook Gündogan stuit op De Gea

De reflex kreeg tien minuten later navolging. Duitsland knutselde een tegenaanval in elkaar met Ilkay Gündogan als laatste station. De middenvelder van Manchester City stond nog maar net op het veld wanneer hij de trekker probeerde over te halen. Met een grondscherend schot, tegenvoets voor De Gea. Opnieuw had de Spaanse doelman het laatste woord. De Gea gooide zijn 1m92 in de strijd en haalde de poging van Gündogan uit zijn benedenhoek.

30 segundos que dice porque Alemania y España tienen 2 grandes porteros enormes @mterstegen1 y @D_DeGea !!pic.twitter.com/gj9m1vjttV oriol carmona(@ carmona_uri) link

Ter Stegen doet duit in het zakje

David De Gea was echter niet de enige doelman die een gemaakte treffer wist te pareren. Ook Ter Stegen deed zijn duit in het zakje. Net voor de kans van Gündogan kreeg Isco een opgelegde kans voorgeschoteld. Op z'n Spaans belandde het leer na een prima combinatie voor de voet van Isco die het leer maar binnen te leggen had. Marc-André ter Stegen maakte zich echter goed breed om de Spanjaard het scoren te beletten.

Fantastische treffer Thomas Müller

U merkt het al. Om David De Gea te kloppen moest je gisteren al van goede huize komen. En dat was nu net het geval bij Thomas Müller. De Duitser legde vanuit stand net buiten de zestien aan en met de binnenkant van zijn rechtervoet knalde hij het leer enig mooi voorbij De Gea. Het kon dan toch, die Spaanse doelman kloppen.

To beat #DeGea you need to produce stunner like this #muller #GER #ESP pic.twitter.com/a7khiFnmaE Vikram Shankar(@ vikramaxe) link