De Ajaxjaren van ‘Jan en Toby’: "Stap straks aub één keer over de bal heen. Jullie blijven Ajacieden" Bart Fieremans in Nederland

08 mei 2019

06u35 0 Buitenlands voetbal Amsterdam, dat voelt aan als thuiskomen voor Jan Vertonghen (32) en Toby Alderweireld (30). Bij Ajax genoten ze hun vorming en groeiden ze vanuit de jeugdacademie door naar de top. Als steunpilaren van Tottenham zetten ze weer voet op de vertrouwde grond. Inzet: een Champions League-finale. Wij hoorden bevoorrechte stemmen over de vroege Ajaxjaren van 'Jan & Toby'.

Ex-Ajaxspeler en -jeugdtrainer Sonny Silooy

Sonny Silooy, 55 intussen, spreekt graag over Vertonghen en Alderweireld. De ex-Ajaxspeler - hij stond in de laatste CL-finale van Ajax tegen Juventus in 1996 op het veld - had als jeugdtrainer van de U19 tussen 2003 en 2008 beide jonge Belgen onder zijn vleugels.

Silooy ontvangt ons in de jeugdacademie 'De Toekomst'. Guitig, in het Amsterdams doet hij zijn relaas. "Jan zat bij mij al tussen het A-elftal en Jong Ajax. Ik gebruikte hem vooral in topwedstrijden om te zien of Jan goed genoeg was om het elftal te dragen.

Hij wilde graag op het middenveld spelen, maar dat kon niet. Ik heb hem vooral als linksback en linkse centrale verdediger neergezet."

De sturende kwaliteiten van Vertonghen vielen Silooy meteen op. "Hij was een leider voor veel jongens. Iedereen luisterde naar hem. En ik was al eens boos in de kleedkamer. Dan durfde Jan te zeggen: 'Trainer, trainer, rustig aan. Niet doordrammen.' Soms vond ik wel dat Jan het wat te makkelijk opnam, maar hij speelde altijd een voldoende. Ik heb nooit getwijfeld dat hij de top zou halen."

Alderweireld had nog schaafwerk nodig, mede door zijn timide aard. "Hij was geen echte Amsterdammer, dat kwam er pas later uit. Toby was bescheiden. Ik vroeg hem: 'Toby, kan jij ook praten?' (lacht) Als verdediger moet je je mond opendoen, je bent de laatste in lijn. Ook zijn kopwerk moest beter. Daarmee gingen we aan de slag. Dat is sterk geëvolueerd. Toby kon wel al verschrikkelijk goed voetballen.

Hij had een fantastische pass. Die gebruikte hij zelfs té veel. Ik zei: 'Toby, die lange pass moet wel een verrassing blijven.'"

Met Alderweireld haalde Silooy graag een geintje uit. "Toby zag er goed uit, een mooie boy. Hij had toen een leuk vriendinnetje. Dat zeg ik hem ook. Dan lacht hij al: 'Dankuwel, trainer.' En ik zeg dan dat hij moet oppassen: "Haal haar aan de ketting. Je weet hoe Amsterdammers zijn." (lacht)

Silooy heeft soms nog contact met beiden. Voor vanavond wil hij een ludieke boodschap kwijt: "Jan en Toby, ik vraag jullie één keer - allebei - stap één keer over de bal heen. Jullie zijn Ajacieden en blijven altijd Ajacieden."

Teammanager David Endt: "Jan kon een boompje laten versplinteren"

David Endt (65) maakte als teammanager de succesjaren van Vertonghen en Alderweireld in de hoofdmacht van Ajax mee. "Jan en Toby zien we, zoals we dat pathetisch noemen, als kinderen van de club."

Endt verwacht dat hun terugkeer als speler van Tottenham op Ajaxgrond veel emoties zal losmaken. "Het leeft sterk bij hen omdat ze hier hun vormende jaren van amateur naar professional hebben beleefd, met alle roddels, problemen en glorie die daarbij horen."

Endt verklapt hoe Vertonghen even vreesde dat hij zijn carrière bij Ajax mocht vergeten. "Trainer Henk ten Cate zag het in 2006 niet zo in hem zitten en de club leende Vertonghen uit aan RKC. In de competitie spelen RKC en Ajax tegen elkaar en Jan scoort de 2-2. Hij had zijn sportieve plicht gedaan, maar Ten Cate dacht er anders over en schold Jan uit: 'Wat doe je nu, tegen je eigen club?' Jan dacht dat hij nooit nog een kans zou krijgen bij Ajax."

Na het vertrek van Ten Cate ging de carrière van Vertonghen bij Ajax steil omhoog. Endt: "Jan had iets extra. Ik noemde hem gekscherend een René Vandereycken. Zo'n speler met een vurige inborst en hardheid. Jan kon ook eens een boompje laten versplinteren. Hij groeide uit tot een generaal in de kleedkamer. Een generaal met een lach, maar op het veld onverbiddelijk. In het kampioenenjaar van 2011 was hij de meest Amsterdamse speler in de kleedkamer. Die aanvoerdersband droeg hij met trots en eer."

Alderweireld voelde zich minder thuis in Amsterdam en was meer gehecht aan zijn familie. Endt: "Na een Ajax-thuismatch kwam iedereen bij elkaar in het spelershome. Dan zag je de hele kluit van Toby. Dat was een feest. Bij zijn familie kwam zijn geluk naar boven." Als voetballer zag Alderweireld zich afgemeten aan Vertonghen: "Jan was overheersender, maar Toby was ook een fantastische voorstopper. In de schaduw deed hij volkomen zijn arbeid en scoorde hij elk seizoen enkele goals.”

De gastgezinnen: "Altijd hartstikke fijn gehad met Toby"

"Getverderrie, dat Jan nou net die kopstoot van Toby moet krijgen."

Wil Stap (78) vond het erg hoe Vertonghen in het heenduel op Tottenham uitviel met een hoofdblessure en hoopt vurig dat hij vandaag de return speelt.

Wil en haar man Wim Stap hadden Alderweireld als gastgezin onder hun hoede tussen 2004 en 2008. De 15-jarige Toby kon zich aanvankelijk moeilijk aanpassen aan Amsterdam. Hij had last van heimwee en met een eerder gastgezin boterde het niet. Met Wil en Wim klikte het wel. "Hij miste heel erg zijn familie. Het vorige gastgezin sloot zijn eigen familie wat uit en daar had hij moeite mee. Wij konden goed overweg met zijn familie.

Als wij een paar dagen weggingen, was het geen punt dat een van zijn ouders hier logeerde. Zo ging de heimwee langzaam weg."

Zodanig zelfs dat Alderweireld bleef toen Ajax in 2006 vond dat hij oud genoeg was om op eigen benen te staan. "Daar had Toby helemaal geen zin in. Hij is nog twee jaar gebleven tot hij een vriendin had."

Wil toont de kamer waar Alderweireld verbleef: een kleine ruimte met een slaapsofa en een miniwasruimte achter klapdeuren. Enkele clubvaandels en een rood-witte klok geven een Ajax-touch. In de woonkamer hangt een schilderij van Alderweireld als speler. "We hebben het altijd hartstikke fijn gehad met Toby. Nooit een probleem. Hij deed het ook leuk op school. Wat wil je meer? Je zag hem echt vooruitgaan als voetballer. Hij had er ook altijd zin in. Niet één keer hoorden we: 'Nu heb ik geen zin om te trainen.'"

"Jan liet het lekkerste stuk taart staan"

Ook Vertonghen logeerde de eerste jaren bij een gastgezin in Ouderkerk aan de Amstel. Frans Peters zag Vertonghen evolueren van een timide Belg naar een zelfverzekerde kerel.

"Jan en zijn ouders kwamen met ons kennismaken begin 2003. Mijn vrouw had haar beroemde appeltaart gebakken. Ons viel op dat Jan het lekkerste stuk met een korstje aan de buitenkant liet staan. Typisch voor zijn bescheidenheid. (lacht) Later is hij die appeltaart wel heel goed gaan waarderen. Hij moest wennen aan de Nederlandse mentaliteit. Die is veel assertiever. Dat is in de loop der jaren bij Jan erg gegroeid. Ik vond het goed dat hij altijd veel vrienden rond hem had. Ook jongens die niet direct met Ajax verbonden waren, zoals klasgenoten. Dan ging hij naar matchen van hen op hun niveau kijken."

Peters vindt dat de gedrevenheid van Vertonghen de doorslag gaf in zijn carrière bij Ajax. "Jan had er alles voor over om te slagen, dat hebben we niet bij alle voetballers bij ons gezin gezien. Ik vind het logisch dat hij bij Ajax de aanvoerdersband kreeg. Jan straalde zekerheid uit. Met hem liep het beter." Al was de periode bij het gastgezin privé niet makkelijk voor Vertonghen, omdat zijn vader na een lange ziekte in 2007 overleed. "We hebben er bij Jan nooit op aangedrongen daarover te praten, maar je merkte wel de zware impact. Jan is een echte familieman, hij wou een even goede relatie met zijn gastouders als met zijn eigen ouders."

Beide gastgezinnen hebben soms nog contact met hun 'voetbalzoon'. Wil Stap: "De moeder van Toby belde me op dat we kaartjes kregen voor Ajax-Tottenham. We waren ook uitgenodigd voor zijn huwelijk."

Docenten op school: "Jan leerde hier zijn vrouw kennen"

Van een landelijke omgeving in Tielrode en Ekeren naar de multiculturele vrije school in Amsterdam, ook dat was geen evidente stap voor de twee Belgen. Maar op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) hoor je geen kwaad woord over hen.

"Jan keek in het begin de kat uit de boom", zegt Annemieke Duyvendak, die Engels doceerde aan Vertonghen. "Hij was heel beleefd en keurig. Met de tijd gedroeg hij zich losser, maar hij bleef altijd gedisciplineerd zijn schoolwerk doen."

Vertonghen liet niet met zich sollen. "Nederlanders maken graag Belgenmoppen - je weet wel, alsof Belgen dom zijn. Dan wist Jan altijd meteen ad rem een Nederlandse grap te verzinnen."

Op de OSB leerde Vertonghen zijn vrouw, Sophie de Vries, kennen. Duyvendak weet hoe dat ontstaan is. "Ze zaten bij elkaar in de klas. Er was een schoolreisje naar Brugge in België. Daarna ging het rond: 'Volgens mij is er een nieuw setje ontstaan.' Sophie is een heel leuke meid. Zij maakt theater. Ze had een goeie invloed op de carrière van Jan."

Hein Butteling gaf wiskunde aan Alderweireld. Hij herinnert zich geen kwajongensstreken. "Die jongen kwam uit België, het schoolregime is daar strakker. Ik vond Toby toegewijd en gedisciplineerd. Hij had het ook druk met hun voetbal. Zo was er een proefwerk wiskunde en Toby zei: 'Mijnheer, dat gaat niet lukken, want we hebben een toernooi met Ajax in Rome.' Ik zei: 'Prima. Weet je wat, als je terugkomt, gaan we dat proefwerk wiskunde nog doen.' Nou, hij moet het nog steeds afleggen." (lacht)

Misschien was de motivatie van Ajax-jeugdspelers, die dromen van een voetbalcarrière, voor wiskunde niet zo groot, opperen we. Butteling lacht: "Best wel. Daley (Blind, red.) zat ook in de klas toen. Herinner je je zijn pass naar Van Persie op het WK toen die met een kopbal in zweefvlucht scoorde tegen Spanje? Dat was een perfecte wiskundige parabool."

Baas supporterscafé: "Jan fietste graag in de buurt"

Vertonghen is graag gezien in de Rivierenbuurt, een wijk in Amsterdam-Zuid waar hij ook een woning bezit. In zijn Ajaxjaren ging hij af en toe een hapje eten in Café Goos, een echt Ajaxcafé. Zo blijkt al bij een pop in rood-wit bij de ingang. "Wij noemen haar Olga", zegt café-eigenaar Len van der Meij. Op het WK in 2014 doopte hij zijn etablissement om tot Café Vertonghen om de Rode Duivels op groot scherm te volgen. "Zijn vriendin Sophie haalde dan de hele kleerkast van Jan met shirts van de Rode Duivels leeg die de fans konden dragen. Tegen Algerije veroorzaakte Jan een penalty. Dan riepen we op zijn Amsterdams... 'Lekker, Jan.' (lacht)"

De Rivierenbuurt is vrij rustig. Dat vond Vertonghen aangenaam. "Jan nam graag zijn fiets, hij fietste vaak naar de training. En het is niet zo dat als Jan hier over straat liep, dat iedereen 'Heeuy, Jan' riep. Als hij in het café iets kwam eten, begon ik ook niet meteen over voetbal. Wij hadden allebei een voorliefde voor basketbal, de NBA. We vinden dat de mooiste kijksport. Iedereen zegt dat Jan ooit terug naar Ajax komt, ik denk dat hij naar Amerika zal gaan - kan ie daar ook basketbal zien."

Hun ouders: "Mentaal sterker uit Ajax gekomen"

Ria Mattheeuws, de mama van Vertonghen, zal net als Vic Alderweireld en Marina Buyle, de ouders van Toby, de wedstrijd vanavond bijwonen. Mochten hun zonen met Tottenham de CL-finale halen, zou dat voor hen een sportief hoogtepunt zijn. En mocht Ajax het pleit winnen, dan voelt dat toch als een erkenning gezien hun verleden.

"Ajax is als thuiskomen voor Toby", zegt mama Alderweireld. "Hij is daar helemaal geslaagd als voetballer, terwijl we dat in het begin niet zo verwacht hadden. Het voetballen bij Ajax in de jeugd ging wel goed, maar het probleem was zijn familie achterlaten. Amsterdam ligt maar 150 kilometer van Antwerpen, maar er is zo veel verschil in aanpak en cultuur. En het klikte niet zo met het eerste gastgezin. Die deden hun best, maar zegden aan Toby: 'Je bent nu hier. Ekeren moet je nu vergeten, anders slaag je niet.' Het tweede gastgezin, de Staps, liet hem vrijer en wij waren als ouders welkom. Nu is Toby trots dat hij heeft doorgezet. Hij kwam mentaal veel sterker uit Ajax."

De mama zag Toby in 2008 in het A-elftal debuteren in het Amsterdam Tournament tegen Inter. Niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic was zijn tegenstander. Buyle: "Na de eerste helft dacht Toby nog: 'Ik zal nooit profvoetballer worden.' Maar in de tweede helft ging het beter en dat schepte vertrouwen. Hij heeft zijn droom kunnen waarmaken bij Ajax. Die titel in 2011 vond ik het hoogtepunt. Hij haalde mij toen uit het publiek. Als je je zoon dan zo gelukkig ziet, weet je waarom je het allemaal gedaan hebt."

Mama Vertonghen verkiest niet in de media te spreken over Ajax-Tottenham. Wel stuurde ze een foto van de jeugdkamer van Vertonghen. Tal van attributen herinneren aan het verleden van Jan bij Ajax. Zo hangt er een kader met een Vertonghen-truitje van Ajax en de tekst: 'Het doel is dat je ooit terugkeert.' Vandaag is het zo ver als speler van Tottenham, maar wie weet sluit Vertonghen zijn carrière later als speler nog bij Ajax af. In een eerder interview had ze gezegd dat mooi te zullen vinden. Ook Buyle zou dat kunnen smaken voor Toby: "Al zal dat nog niet voor direct zijn."

