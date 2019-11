David Villa richt eigen club op en hangt ineens ook schoenen aan de haak NVE

13 november 2019

14u13

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal Einde van een tijdperk. David Villa stopt begin december, op het einde van het Japanse seizoen, met voetballen. Het laatste jaar speelde hij in Japan bij Vissel Kobe. Hij heeft daarnaast aangekondigd dat hij mede-eigenaar wordt van de nieuwe Amerikaanse tweedeklasser Queensboro FC.

David Villa heeft op een persconferentie aangekondigd dat hij stopt met voetballen. De 37-jarige Spanjaard stond sinds december vorig jaar onder contract bij het Japanse Vissel Kobe, het team waar ook Rode Duivel Thomas Vermaelen en zijn collega bij de nationale ploeg Andrés Iniesta voor uitkomen.

Ik wilde niet doorgaan tot ik op een moment gedwongen werd te stoppen David Villa

"Ik ben voor deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan", verklaarde de Spanjaard op het persmoment. "Het is het resultaat van gesprekken met familie en vrienden. Ik wilde niet doorgaan tot ik op een moment gedwongen werd te stoppen. Maar dit is geen afscheid. Ik blijf op een andere manier bijdragen aan deze prachtige sport."

Dinsdag werd al duidelijk dat Villa mede-eigenaar wordt van een nieuwe Amerikaanse club, Queensboro FC, die vanaf 2021 in de USL, de Amerikaanse tweede divisie, zal gaan uitkomen. Het team zal worden opgericht in de wijk Queens, in New York, en hij doet dit samen met de Amerikaanse zakenman Jonathan Krane. "Ik hou van de cultuur, het eten, de mensen en hun passie voor het leven en voetbal", legde Villa dinsdag uit bij de voorstelling van het nieuwe project. "Ik hou van Queens. De buurt is heel speciaal voor mij. Ik kan geen betere locatie voor een nieuwe voetbalclub bedenken."

Villa startte zijn carrière bij Sporting Gijon (2000-2003), waarna hij naar Real Zaragoza vertrok (2003-2005). Daar plukte Valencia hem voor 12 miljoen euro weg (2005-2010). Na 5 jaar bij Valencia vertrok hij in 2010 voor 40 miljoen euro naar FC Barcelona, wat van hem de op 6 na duurste transfer ooit maakte (2010-2013). Bij de Blaugrana won hij onder meer 2 keer La Liga en 1 keer de Champions League. Daarna vertrok hij naar Atlético Madrid, waar hij 1 keer La Liga won in 2014. Daarmee bezorgde hij de club een eerste landstitel sinds 1996 (2013-2014). Na zijn passage bij Atlético Madrid vertrok hij op buitenlandse avonturen bij Melbourne City (2014) en New York City (2014-2018). Sinds december vorig jaar staat hij in Japan onder contract bij Vissel Kobe.

Bij de Spaanse nationale ploeg is Villa de topschutter aller tijden met een totaal van 59 doelpunten in 98 interlands. Met La Roja maakte hij deel uit van de selectie die de historische treble won, ze werden twee maal Europees kampioen (2008 en 2012) en wereldkampioen (2010).