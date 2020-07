David Villa beschuldigd van seksueel misbruik in MLS-periode, spits ontkent aantijgingen Redactie

23 juli 2020

07u49 0 Buitenlands voetbal Voormalig topspits David Villa (38) wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De aantijgingen zijn afkomstig van een voormalige stagiair bij New York City FC, de MLS-club waar Villa vier seizoenen speelde. De Spanjaard ontkent alles in een statement, maar New York City is wel een onderzoek gestart.

Villa wordt op Twitter beschuldigd door een vrouw die stage liep bij New York City. “Het misbruik dat ik meemaakte bij NYCFC was zo erg, dat denken aan topsport me nu bang maakt. Ik gooi mijn carrière over een compleet andere boeg omdat ze mijn dromen verwoest hebben met hun gedrag”, klinkt het fel. In een latere tweet heeft ze het expliciet over de voormalige spits van onder andere Valencia en Barcelona. “Ik dacht dat ik de kans van mijn leven kreeg met die stage. Maar in de plaats zat David Villa de elke dag aan m’n lijf. De bazen vonden het nog grappig ook.”

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday. Skyler B(@ ItsmeskylerB) link

De club zelf reageerde in een kort statement op de beweringen van de vrouw. New York City - een onderdeel van de City Football Group, die ook topclub Manchester City in handen heeft - kondigt aan een onderzoek te starten. “De club heeft kennis genomen van de beschuldigingen van een voormalige stagiair op sociale media. We nemen dit erg serieus en kunnen geen enkele vorm van misbruik in onze organisatie tolereren. We zijn onmiddellijk een onderzoek gestart.”

Ook Villa zelf publiceerde via z’n makelaar een statement bij Yahoo Sports. De Spanjaard legt de beschuldigingen naast zich neer. “Deze aantijgingen zijn vals en ik ontken ze dan ook. Ik heb nog nooit iets gehoord van deze vage beschuldigingen voor ze vorig weekend op Twitter verschenen. Uiteraard verleen ik mijn volledige medewerking aan het onderzoek van de club.”

Here’s David Villa's full statement: pic.twitter.com/hhaedAFkSi Doug McIntyre(@ ByDougMcIntyre) link

David Villa belandde in 2014 in de MLS na een rijkgevulde carrière in La Liga bij voornamelijk Valencia, Barcelona en Atlético Madrid. Bij New York kwam de Spanjaard in 128 wedstrijden tot 80 doelpunten. In 2010 had hij een groot aandeel in de wereldtitel van Spanje in Zuid-Afrika. Villa hing in februari 2020 z'n schoenen aan de haak na een passage bij het Japanse Vissel Kobe, de club waar Thomas Vermaelen en Andrés Iniesta aan de slag zijn.