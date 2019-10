David Beckham laat stadion bouwen van 860 miljoen euro, palmbomen en cocktail-bars op het dak inbegrepen LPB

23 oktober 2019

16u40

Bron: AP 0 Buitenlands voetbal Het stadion van Inter Miami CF, de nieuwe club van David Beckham, mag wat kosten. Dat blijkt uit een video die vandaag werd vrijgegeven. Palmbomen, cocktail-bars, een winkelcentrum met de chiqueste merken..., het hoort er allemaal bij.

De video toont dat Beckham grootse plannen heeft met het nieuwe stadion. Het dak van het Miami Freedom Park is getooid met palmbomen. Op een brede boulevard zien we enkele cocktail-bars, die de fans de gelegenheid moet geven om bij een drankje van de wedstrijd te genieten. Ook restaurants en een winkelcentrum met de duurste merken zijn voorzien in het stadionproject. Miami Freedom Park zou 25.000 toeschouwers kunnen herbergen. Kostprijs van het hele plaatje: ruim 860 miljoen euro.

Belangrijkste werk voor ‘Becks’ op dit moment echter: de aanstelling van een coach. “We zijn volop aan het praten met een paar kandidaten en hopen snel onze nieuwe trainer te kunnen voorstellen”, liet sportief directeur Paul McDonough begin oktober optekenen. Drie weken later is er nog altijd geen witte rook. Ex-Real Madrid-coach Santiago Solari, die nog met Beckham samenspeelde bij de ‘Koninklijke’, zou in pole-positie liggen.

Inter Miami, dat vanaf maart 2020 toetreedt tot de Major League Soccer, zal de eerste twee seizoenen zijn thuisduels afwerken in het Lockhart Stadium in Fort Lauderdale. De bouw van Miami Freedom Park moet tegen 2022 voltooid zijn.