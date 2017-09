Dankzij deze parel van Kagawa blijft Dortmund op kop GVS

22u18 0 photo_news Buitenlands Voetbal Borussia Dortmund is ook na dit weekend verzekerd van de koppositie in de Bundesliga. "Die Borussen" wonnen uit bij FC Augsburg met 1-2, dankzij een wonderschoon doelpunt van Shinji Kagawa.

De Japanner liftte de bal vlak voor rust op aangeven van Andriy Yarmolenko met een subtiele voetbeweging schitterend over Augsburg-doelman Marwin Hitz heen. Dortmund was eerder al op voorsprong gekomen door Yarmolenko, maar Augsburg maakte via de Braziliaan Caiuby gelijk.



De score had aanzienlijk hoger kunnen uitvallen als Pierre-Emerick Aubameyang wat scherper was geweest. De topschutter van de Duitse competitie miste onder meer een strafschop. Zijn 'Panenka' in de 79ste minuut ging hopeloos mis. Maar het gespreksonderwerp bleef toch de parel van Kagawa. Geniet u vooral mee.

