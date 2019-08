Dani Alves als een held onthaald bij Sao Paulo Redactie

07 augustus 2019

Dani Alves (36) is bij de Braziliaanse topclub Sao Paulo als een god onthaald. Liefst 40.000 fans heetten de verdediger in een groots opgezette show een warm welkom. “Ik heb nog veel doelen, zoals het WK halen in Qatar”, sprak Alves de menigte toe.