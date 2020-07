Dan toch geen duo Mertens-Osimhen? Ex-spits van Charleroi zou voorkeur geven aan transfer naar Premier League Redactie

07 juli 2020

16u15 0 Buitenlands voetbal Victor Osimhen (21) leek goed op weg om bij Napoli de aanvalspartner van Dries Mertens te worden, maar mogelijk komt het zo ver niet. Volgens Football Italia is de Nigeriaanse ex-spits van Charleroi niet akkoord met een transfer naar de Serie A-club. Osimhen zou liever wachten op een bod uit de Premier League.

Osimhen ruilde vorige zomer Charleroi in voor het Franse Lille, een transfer die de Carolo’s geen windeieren legde. De club uit de Ligue 1 telde maar liefst 12 miljoen euro neer voor de topschutter van de Jupiler Pro League. Charleroi bedong ook 15 procent op de doorverkoop, waardoor ze in Henegouwen de kassa al hoorden rinkelen toen berichten opdoken dat Napoli 80 miljoen veil had voor de Nigeriaan.

De international - afgelopen seizoen goed voor 18 goals in 38 wedstrijden - was zelfs al in Napels om de stad en de trainingsfaciliteiten te bezichtigen. De speler ontmoette ook coach Gattuso en voorzitter De Laurentiis. Een deal leek hangende, maar na enkele dagen bedenktijd zou Osimhen de transfer toch afgewezen hebben. Volgens Football Italia - dat zich beroept op bronnen dicht bij Osimhen - voelt de spits zich richting Napoli gepusht door zijn makelaar Osita Okolo, die alle details met de Italiaanse club al uitgeklaard had nog voor Osimhen zijn fiat had gegeven. De Nigeriaan zou liever wachten op een bod uit de Premier League.

