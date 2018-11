Dan toch geen contract: te dure Usain Bolt vertrekt per direct bij Australische club

MH

02 november 2018

08u08

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De voormalige sprintlegende Usain Bolt zal niet als profvoetballer aan de slag gaan bij Central Coast Mariners. De Australische club maakte vandaag bekend de proefperiode van de 32-jarige Jamaicaan stop te zetten.

Bolt trainde sinds augustus mee met het team uit Gosford, in de buurt van Sydney. Vorige maand doken al berichten op dat de onderhandelingen tussen beide partijen over een contract stroef liepen. Het loon dat Bolt vroeg lag vele malen hoger dan dat wat de club kon bieden. Daarom gingen de Mariners op zoek naar een derde partij voor een financiële bijdrage, maar dat had dus niet het gewenste effect.

“Ik wil graag de eigenaars, het management, de staf, spelers en fans van Central Coast Mariners bedanken om me welkom te laten voelen”, reageerde de ex-sprinter kort. “Ik wens de club het komende seizoen alle succes.”

De Jamaicaan hing vorig jaar na het WK atletiek in Londen zijn spikes aan de haak om zich te richten op een voetbalcarrière. Hij veroverde tijdens zijn atletiekcarrière in totaal acht olympische titels en elf wereldtitels. Hij bezit de wereldrecords op de 100 meter (9.58) en 200 meter (19.19), beiden daterend uit 2009.