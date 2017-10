Dallas grijpt ondanks twee treffers van Lamah naast plaats in play-offs Bewerkt door GVS

08u48

Bron: Belga 0 photo_news Buitenlands Voetbal Roland Lamah is er met FC Dallas niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de play-offs in de Major League Soccer (MLS). Op de laatste speeldag wonnen de Texanen weliswaar met 5-1 van LA Galaxy, dankzij onder meer twee doelpunten van middenvelder Lamah, maar dat volstond net niet om door te stoten naar de nacompetitie.

Dallas kwam tegen Galaxy na twee minuten op achterstand na een goal van Michael Cani. Maar nog voor de rust had de thuisploeg de scheve situatie rechtgezet na goals van vijfvoudig Rode Duivel Lamah (37.) en Matt Hedges (41.). Opnieuw Lamah (49.), Michael Barrios (68.) en Mauro Diaz (73. pen) zorgden in het Toyota Stadium in Frisco (Texas) voor de 5-1 eindstand.

In het klassement van de Western Conference eindigt Dallas als zevende met 46 punten uit 34 matchen. Dat zijn er evenveel als San José Earthquakes. Dat won echter meer matchen (waaronder gisteren met 3-2 tegen Minnesota) en veroverde als zesde het laatste ticket voor de play-offs.

Laurent Ciman was met Montreal al uitgeschakeld. Op de slotspeeldag verloren de Canadezen thuis met 2-3 van New England. Ciman speelde centraal achterin de volledige wedstrijd en kreeg na 43 minuten geel. Montreal beëindigt de Eastern Conference als negende (op elf) met 39 punten.