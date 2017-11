Dag op dag: werd vijf jaar geleden het mooiste doelpunt uit de voetbalgeschiedenis gemaakt? XC

14 november 2012: oefenpot Zweden – Engeland. Met nog een kwartier voor de boeg staan de Zweden 1-2 in het krijt, maar toen begon de grote Zlatan Ibrahimovic-show. De toenmalige PSG-speler scoorde in de 77ste en 84ste minuut, waardoor hij een hattrick realiseerde: 3-2. Neen, de wedstrijd was nog niet ten einde. Het moment van de avond moest namelijk nog komen, want in de extra tijd zette ‘Ibra’ het stadion in rep en roer nadat hij doelman Joe Hart verschalkte met een fenomenale omhaal. Zlatan-Engeland: 4-2. Het mooiste doelpunt ooit?