Dader van aanslag op spelersbus Borussia Dortmund riskeert levenslang

19 november 2018

14u33

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Sergueï Wenergold, de dader van de bomaanslag op de spelersbus van de Duitse topclub Borussia Dortmund in april 2017, riskeert een levenslange straf. Het Duitse gerecht beschuldigt de 28-jarige Wenergold van poging tot moord.

Toen de spelersbus van Dortmund op 11 april 2017 op weg was naar het eigen stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen AS Monaco, ontploften nabij het voertuig drie spijkerbommen. De explosieven waren langs de kant van de weg verstopt in een haag, maar maakten geen dodelijke slachtoffers. Toenmalig Dortmund-verdediger Marc Bartra liep door rondvliegend glas wel een handblessure op. De partij tegen Monaco werd nadien uitgesteld.

Wenergold geeft toe dat hij de bommen liet afgaan, maar weerlegt dat hij slachtoffers wilde maken. Het gerecht stapt niet mee in die redenering. Volgens de procureur wilde Wenergold wel zoveel mogelijk spelers om het leven brengen, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te kelderen. Wenergold had hierop gespeculeerd en hoopte zichzelf op die manier te verrijken.

Verschillende spelers van Dortmund, waarbij Barta, getuigden in de rechtbank over de impact die de aanslag op hun leven had. Volgende week wordt de uitspraak verwacht.