Daarom wil Klopp zo graag Thiago: Spanjaard gooit hoge ogen tijdens opwarming met nationale ploeg

04 september 2020

11u08

Bron: AP 0 Buitenlands voetbal Als speler van FC Barcelona waren Messi en Dani Alves de collega’s waarmee hij toverde tijdens de opwarming, deze week doet Thiago Alcantera (29) het met Rodri, middenvelder van Man City. Thiago, die straks Bayern verlaat voor waarschijnlijk de Premier League, heeft van de lange bal-routine een specialiteit gemaakt. ‘El Mago’ (De Tovenaar) op z’n best.



“Het gevecht om Thiago”, wijdde ‘Bild’ er deze week nog een artikel aan. De Spanjaard wil niet bijtekenen in Beieren, waar hij al sinds 2013 speelt maar zich niet langer verzekerd ziet van een basisplaats. Zeker niet in het Bayern van Hansi Flick waar techniek niet louter volstaat. Een indrukwekkende fysiek is ook een must. Niet het dada van de frêle en 1m74 grote Thiago. Bayern verkoopt zijn vertrek met de stelling dat hij er te weinig stond in de belangrijke matchen. “Daarin kwam hij toch tekort”, aldus CEO Karl-Heinz Rummenigge.

De Premier League lonkt voor Thiago. En dan vooral Liverpool of Manchester United. De Engelse kampioen ligt in de pole. Zeker nu de Mancunians al Donny van de Beek hebben gehaald en aan de Mersey Gini Wijnaldum, een andere Nederlandse middenvelder, richting FC Barcelona lijkt te gaan. Klopp zou Thiago ongetwijfeld met open armen ontvangen. Al is het maar om zijn kern nieuw leven in te blazen. De routine van de kampioen kan een gevaarlijk beestje zijn, weet natuurlijk ook ‘Kloppo’.

Spanje speelde gisteravond in Duitsland 1-1, Thiago werkte de hele wedstrijd af. Zondag wacht Oekraïne thuis.

