Cyriel Dessers redt een punt voor Utrecht

19 januari 2018

22u51

Bron: Belga 0

De aantrekkelijke affiche tussen FC Utrecht en AZ Alkmaar op de negentiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd. Invaller Cyriel Dessers legde een kwartier voor tijd de 1-1 eindstand vast en bezorgde Utrecht zo een punt.

Jonas Svensson (55.) zette de bezoekers in de tweede helft op voorsprong. Na een corner ramde hij de afvallende bal tegen de netten. Meteen na de openingstreffer werd Dessers tussen de lijnen gebracht. Twintig minuten later hingen de bordjes in evenwicht. Het jeugdproduct van OH Leuven schoof na een listig overstapje de gelijkmaker binnen.

Aan zijn debuut als trainer van Utrecht houdt Jean-Paul de Jong zo een punt over. Ook AZ-coach John van den Brom opent 2018 met een draw. In de stand levert dat beide ploegen weinig op. AZ (39 ptn) blijft derde, Utrecht (29 ptn) is zesde.