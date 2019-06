Cristiano voor microfoon van VTM Nieuws: “Geweldig om in eigen land trofee te winnen” Jan Dewijngaert/TLB

10 juni 2019

10u30

Nieuwe trofee voor Cristiano Ronaldo. De 34-jarige ster van Juventus leidde Portugal als aanvoerder naar de eindoverwinning in de allereerste Nations League. Scoren lukte ‘CR7' gisteravond niet in de finale tegen Oranje, maar voor één keer kon hij daar wel mee leven. Jan Dewijngaert gaf gisteravond commentaar bij de finale en na het laatste fluitsignaal in Porto kon de VTM Nieuws-journalist de aanvaller even voor zijn microfoon halen.

“Het is geweldig om in eigen land een trofee te winnen”, antwoordde Ronaldo op de vraag wat het voor Portugal betekent om de Nations League binnen te halen. “Het is een geweldige prestatie en we zijn er natuurlijk zeer blij mee.” Bekijk de reactie van Ronaldo in bovenstaande video.

Sporting:

🏆 Supertaça



Man Utd:

🏆 3 PL

🏆 2 EFL Cup

🏆 Community Shield

🏆 FA Cup

🏆 CWC

🏆 UCL



Real:

🏆 4 UCL

🏆 3 CWC

🏆 2 LaLiga

🏆 2 Super Cup

🏆 2 Supercopa

🏆 2 Copa del Rey



Juventus:

🏆 Serie A

🏆 Supercoppa



Portugal:

🏆 Euros

🏆 Nations League



