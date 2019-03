Cristiano Ronaldo schiet te hulp bij haaruitval: “Dit is een uniek project” MH

19 maart 2019

12u51

Cristiano Ronaldo keert terug naar Madrid. Niet om doelpunten te maken voor Real, maar als investeerder in een medisch centrum. De immer perfect gestylede en gekapte Portugees opende in de Spaanse hoofdstad een centrum voor haartransplantaties.

De spits van Juventus is voor 50 procent eigenaar van "Insparya Global Hair Medical Clinic S.L.", waar maandelijks zowat 550 kalenden terechtkunnen om zich te laten bijstaan. Een ingreep duurt er zo'n zes uur.

"Dit is een uniek project. Alopecia (haaruitval) is een heel groot probleem en wij willen het zelfvertrouwen van mensen opkrikken. Je voorkomen is voor iedereen belangrijk. Ik ben daar een goed voorbeeld van, hoewel ik het probleem (haaruitval) zelf niet heb", liet 34-jarige Ronaldo optekenen in het kader van de opening van het centrum.

Als het project een succes blijkt, willen Ronaldo en zijn partners ook in andere landen centra openen. "Ronaldo is onverzadigbaar", concludeerde de krant "La Voz de Galicia".