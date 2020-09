Cristiano Ronaldo op de vingers getikt omdat hij mondmaskerplicht aan z'n laars lapt YP

06 september 2020

Portugal had Cristiano Ronaldo niet nodig om gisteravond in de Nations League wel erg vlot de maat te nemen van verliezend WK-finalist Kroatië (4-1). De 35-jarige sterspeler van Juventus sukkelt met een infectie aan de rechtervoet en volgde de wedstrijd vanuit de tribunes, maar daar werd hij al gauw op de vingers getikt door een stadionmedewerkster. De reden: CR7 had, in tegenstelling tot zijn andere ploegmaats rondom hem, zijn mondmasker niet op. Na de tussenkomst van de official deed Ronaldo wél braafjes wat van hem verwacht werd.

Vlak voor rust zette João Cancelo de Portugezen, die de eerste editie van de Nations League ook al wonnen, op voorsprong. Na een klein uur maakte Diogo Jota er 2-0 van. Met een hard schot van afstand zette João Félix de thuisploeg op 3-0, waarna Bruno Petkovic in blessuretijd nog iets terugdeed voor de Kroaten - die het weliswaar moesten doen zonder Ivan Rakitic en Luka Modric. André Silva zette vlak voor affluiten de eindstand op het bord.

