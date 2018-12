Cristiano Ronaldo nodigt Lionel Messi uit om hem te volgen naar de Serie A: “Accepteer de uitdaging” MDB

10 december 2018

10u42

Bron: Gazzetta dello Sport 4 Buitenlands Voetbal Cristiano Ronaldo nam deze zomer afscheid van de Primera Division en als het van de Portugees afhangt, volgt Lionel Messi hem straks naar de Serie A. In een interview met de Gazzetta dello Sport verstuurde de speler van Juventus alvast een uitnodiging naar zijn generatiegenoot. “Ik zou graag willen dat hij op een dag naar Italië zou komen”, klonk het.

Het blijven doelpuntenmachines. Ook in hun 31ste en 33ste levensjaar. Lionel Messi zit in La Liga ondertussen aan elf rozen (en 6 in de Champions League), Cristiano Ronaldo klokt in zijn eerste jaar in de Serie A voorlopig af op tien doelpunten (en 1 in de Champions League). De Argentijn werd vijfde in de verkiezing van de Ballon d’Or, de Portugees tweede. De vergelijkingen tussen de twee grootheden blijven opgaan, ook al vertoeven Lionel Messi en Cristiano Ronaldo tegenwoordig in een andere competitie.

Al wil Ronaldo daar wel verandering in brengen. In de Gazetta dello Sport werd ‘CR7' gevraagd of hij Messi (die tegen Espanyol twee keer raak trof op vrije trap) niet mist nadat hij Real Madrid inruilde voor Juventus. “Nee, misschien mist hij mij... Ik speelde in Engeland, Spanje, Italië, Portugal, in het nationale team, terwijl hij nog steeds in Spanje zit. Misschien heeft hij me meer nodig... Voor mij is het leven een uitdaging. Ik vind het leuk en ik maak mensen graag gelukkig. Ik zou graag willen dat hij op een dag naar Italië zou komen. Net als ik, accepteer de uitdaging. Maar als hij daar gelukkig is, respecteer ik hem. Hij is een fantastische speler, een goede kerel, maar ik mis hier niets. Dit is mijn nieuwe leven en ik ben er blij mee.”

Dit is de beste groep waar ik ooit mee heb gespeeld. Hier zijn we een team Cristiano Ronaldo over Juventus

Afwachten dus of Lionel Messi op de uitnodiging zal ingaan. Cristiano Ronaldo laat er alvast zijn slaap niet voor en had het ook over de Champions League. Zijn geliefkoosde competitie waarin hij woensdag met Juventus Young Boys Bern partij geeft. “De Champions League is geen obsessie”, benadrukte de Portugees. “Of er bij Juventus spelers zijn die meer indruk op me maken dan anderen? Het is niet eerlijk om er een paar te noemen, maar ik kan wel zeggen dat dit de beste groep is waar ik ooit mee heb gespeeld. Hier zijn we een team. Ergens anders voelt iemand zich groter dan anderen, maar hier zitten we allemaal op dezelfde lijn. Ze zijn bescheiden en willen winnen. Als Dybala of Mandzukic niet scoren, dan zijn ze nog steeds gelukkig en zie je ze lachen. Dat vind ik mooi, ik zie het verschil. Ook in Madrid zijn ze bescheiden, maar hier heb ik het gevoel dat ze dat nog meer zijn. Het is heel anders dan in Madrid. Dit is meer een gezin.”

Met de familieleden sluit Cristiano Ronaldo op het einde van de training soms weddenschappen. Maar nooit met zijn trainer Allegri, verduidelijkt hij. “Ik doe het altijd met Dybala, Mandzukic en Khedira en in 99% van de gevallen win ik. Met een paar euro’s als inzet of een fles wijn. In de kleedkamer heb ik ondertussen een collectie van drie flessen en 200 à 300 euro.”