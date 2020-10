Cristiano Ronaldo maandag nog met hele ploeg aan tafel, gisteren positief YP

14 oktober 2020

07u17 154 Buitenlands voetbal Cristiano Ronaldo (35) heeft een positieve test op Covid-19 afgelegd en trok zich terug in quarantaine. Nadat hij een dag eerder nog met de hele ploeg aan tafel zat.

Ronaldo speelde afgelopen woensdag nog 90 minuten in de oefenmatch tegen Spanje en ook in het Nations League-duel van zondag tegen wereldkampioen Frankrijk was dat het geval - beide wedstrijden eindigden op 0-0. Bedoeling was dat de steraanvaller van Juventus morgen tegen Zweden ook weer de uittredende Nations League-winnaar zou aanvoeren, maar het coronavirus steekt daar dus een stokje voor.

Ronaldo stelt het goed. Hij vertoont geen symptomen, maar is wel in zelfisolatie De Portugese voetbalbond in een mededeling op de website

Het nieuws staat te lezen op de website van de Portugese voetbalbond. “Ronaldo stelt het goed. Hij vertoont geen symptomen, maar is wel in zelfisolatie”, klinkt het. De hele Portugese selectie zou intussen al een bijkomende test hebben ondergaan, maar er kwamen geen extra positieve tests aan het licht. Ronaldo is trouwens al de derde Portugese speler die deze interlandperiode besmet raakte met het coronavirus. Eerder legden ook verdediger José Fonte en doelman Anthony Lopes al positieve testen af.

Gisteren, toen Cristiano onderstaand beeld deelde op zijn sociale media, leek er alvast nog geen vuiltje aan de lucht.

‘CR7' mist zo waarschijnlijk ook de uitwedstrijd van Juventus komende zaterdag tegen Crotone. Mogelijk moet hij dinsdag daarop ook de Champions League-opener tegen Dynamo Kiev aan zich laten voorbijgaan.

In Turijn zal de positieve test van Ronaldo ongetwijfeld de wenkbrauwen doen fronsen. De Portugees en verschillende andere internationals van Juventus - Dybala, Cuadrado, Danilo en Bentancur - verlieten begin vorige week hun hotel in Turijn voortijdig om aan te sluiten bij de selectie van hun land. Daarmee overtraden ze de geldende quarantainemaatregel nadat twee personen binnen de club positief hadden getest op het coronavirus. De plaatselijke gezondheidsautoriteiten maakten de zaak intussen over aan het gerecht.

