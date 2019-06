Cristiano Ronaldo krijgt dagvaarding in VS na beschuldigingen van verkrachting AB

15 juni 2019

09u17

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo heeft zijn dagvaarding ontvangen om voor een Amerikaanse rechter te verschijnen. Daar loopt een onderzoek nadat een Amerikaanse vrouw hem heeft beschuldigd van verkrachting.

De nu 35-jarige Kathryn Mayorga stelde dat de Portugees haar had verkracht op 13 juni 2009, in een hotelkamer in Las Vegas. De huidige speler van Juventus ontkent de beschuldigingen met klem. Volgens hem gebeurde de seks met wederzijdse instemming.

Sinds in september vorig jaar een klacht werd ingediend, hadden de Amerikaanse advocaten van Mayorga volgens verschillende media veel moeilijkheden om Cristiano Ronaldo de dagvaarding om voor een rechtbank in Las Vegas te verschijnen in eigen handen te overhandigen. Dat is immers een vereiste van de wet in de staat Nevada. Volgens documenten die vrijdag door zijn advocaten voor de Amerikaanse rechtbank zijn ingediend, heeft de 34-jarige voetballer die dagvaarding intussen dus gekregen.