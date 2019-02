Cristiano Ronaldo kopt 18de goal in Serie A binnen - Benito Raman scoort de 3-0 tegen Stuttgart Redactie

10 februari 2019

21u20

Bron: Belga/ANP 0

Juventus herstelt met winst bij Sassuolo

Juventus heeft in de Serie A opnieuw met de zege aangeknoopt na de misstap thuis tegen Parma (3-3). Bij Sassuolo werd het 3-0 voor de onbedreigde koploper. Sami Khedira, Cristiano Ronaldo en Emre Can waren de doelpuntenmakers. De Portugese vedette Ronaldo verstevigde in Reggio Emilia zijn positie als topscorer van Italië. De 34-jarige aanvaller staat op achttien doelpunten. Landskampioen Juventus heeft nog geen competitiewedstrijd verloren dit seizoen en speelde vorige week voor de derde keer gelijk. Bij middenmoter Sassuolo werd vandaag alweer de twintigste overwinning geboekt. Na 23 wedstrijden heeft ‘Juve’ 63 punten, 11 meer dan naaste achtervolger Napoli. De ploeg uit Napels speelde zaterdag gelijk bij Fiorentina (0-0). Het verschil tussen Juventus en nummer drie Inter is zelfs 20 punten.

SIUUU | Cristiano verdubbelt de voorsprong met een rake kopbal, zijn 18de doelpunt van het seizoen! 🔥



0️⃣-2️⃣ #SassuoloJuve pic.twitter.com/sFfUNDFMXk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Cristiano onderschept en schiet, maar het is Sami Khedira die de bal in de rebound in doel werkt! 💥



0️⃣-1️⃣ #SassuoloJuve pic.twitter.com/vlwyZLIkTK Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

TIKI-TAKA | Juventus combineert vlot en het is uiteindelijk Emre Can die de bal knap voorbij Consigli plaatst! 👏😍



0️⃣-3️⃣ #SassuoloJuve pic.twitter.com/V3IgUjaMJG Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Lukebakio en Raman helpen Düsseldorf aan klinkende zege

Fortuna Düsseldorf heeft de 21e speeldag in de Duitse Bundesliga afgesloten met een 3-0 thuisoverwinning tegen Stuttgart. Dodi Lukebakio droeg aan de zege bij met een assist, invaller Benito Raman legde zelf de eindstand vast.

Net voorbij het halfuur knikte Karaman (34') de openingstreffer tegen de touwen in de Esprit Arena. Lukebakio kreeg teveel ruimte en zette perfect voor: 1-0. Fink (49') verdubbelde de voorsprong, waarna Raman (85') de schaapjes helemaal op het droge bracht. De kwieke aanvaller was met nog een kwartier te gaan ingevallen, en bewees tien minuten later zijn waarde. Raman buitte zijn snelheid optimaal uit, kneep naar binnen en wipte het leer over de Stuttgart-doelman om de 3-0 eindstand vast te leggen. De bezoekers sloten de partij af met tien na rood voor Gonzalez. Lukebakio maakte de match vol. Fortuna Düsseldorf klimt in de stand naar de twaalfde plek met 25 punten, ofwel 10 punten boven de gevarenzone. Stuttgart (15 ptn) is zestiende.

PSV profiteert niet helemaal

In de Nederlandse Eredivisie kon PSV niet optimaal profiteren van de verrassende nederlaag van eerste achtervolger Ajax, zaterdag bij Heracles (1-0). Op bezoek bij Utrecht bleef de competitieleider steken op een 2-2 gelijkspel. Met Othman Boussaid in de basis en zonder de geblesseerde Cyriel Dessers kwam Utrecht op een 2-0 voorsprong via Van de Streek (7') en Kerk (39'). Na de pauze sleepte PSV dankzij twee treffers van de Jong alsnog een punt in de wacht. Utrecht maakt zo een einde aan een reeks van vier opeenvolgende nederlagen, maar kan met 1 op 15 allerminst tevreden zijn. De manschappen van Dick Advocaat zijn zesde. PSV leidt met een voorsprong van zes punten op Ajax.