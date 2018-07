Cristiano Ronaldo is Spaanse fiscus bijna 19 miljoen euro schuldig XC

27 juli 2018

15u33

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Cristiano Ronaldo moet de Spaanse fiscus een bedrag van 18,8 miljoen euro betalen om de rechtzaak, die tegen hem loopt omwille van belastingontduiking, stop te zetten. Dat maakte het parket van Madrid vandaag bekend.

Het voorakkoord dat in juni werd bereikt, werd vrijdag officieel bekrachtigd door de Spaanse fiscus. Het akkoord omvat ook een gevangenisstraf van twee jaar, die de 33-jarige Ronaldo niet zal moeten uitzitten omdat gevangenisstraffen van twee jaar in Spanje nooit effectief gelden. Indien er geen akkoord werd bereikt, riskeerde de Portugees een boete van minstens 28 miljoen euro en een gevangenisstraf tot 3,5 jaar.

Ronaldo, die recent de overstap maakte van Real Madrid naar Juventus, werd in juli vorig jaar door de Spaanse justitie verhoord naar aanleiding van de beschuldigingen van fiscale fraude aan zijn adres. Volgens het parket had de Portugees de inkomsten van zijn portretrechten niet aangegeven. Hij gebruikte een constructie met bedrijfjes in de Britse Maagdeneilanden en Ierland om de zeer hoge belastingen op die portretrechten te omzeilen.