Cristiano Ronaldo is met hattrick de verlosser van het vaderland, Portugal naar finale Nations League

05 juni 2019

22u38 22 Portugal POR POR 3 einde 1 ZWI ZWI Zwitserland Nations League Portugal speelt voor eigen volk de finale van de Nations League. In de halve finale was de thuisploeg de betere van Zwitserland. De partij leek lang op verlengingen af te stevenen, tot Ronaldo met twee goals in het slot zijn hattrick voltooide: 3-1.

Het had zomaar de avond van de Rode Duivels kunnen zijn, ware het niet van die smadelijke 5-2-nederlaag begin november in Zwitserland. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic mocht daardoor in de halve finale van de Nations League Portugal bekampen. Een flinke opdracht voor Xherdan Shaqiri en co, want het was van 1969 geleden dat de Zwitsers nog eens konden winnen op Portugese bodem.

In het Drakenstadion was het ook reikhalzend uitkijken naar de oude en de nieuwe vedette bij Portugal. Cristiano Ronaldo maakte door afwezigheid in september en oktober nu pas zijn eerste minuten in de Nations League. Vooraan werd hij bijgestaan door Joao Félix, het 19-jarige talent dat dit seizoen furore maakte bij Benfica. Aan hem en zijn grote voorbeeld om het te doen voor Portugal.

Maar dat gebeurde niet echt in het begin van de wedstrijd. Zwitserland toonde zijn tanden en Rui Patricio moest al vroeg de 0-1 voorkomen. Verder nog een aantal gevaarlijke fases voor de Zwitsers, terwijl het bij Portugal net allemaal iets te traag verliep. Het was wachten op de eerste goeie aanval voor een goal. Ronaldo versierde een vrije trap en zette die zelf in zijn typische stijl om. 1-0 voor Portugal.

Een uppercut voor Zwitersland dat daarna op zoek ging naar de gelijkmaker. Al was het bij de bezoekers allemaal iets minder venijnig dan in de openingsminuten. Net voor de pauze zag Seferovic zijn poging wegketsen op de deklat. Zwitserland had op basis van het spel een gelijke stand verdiend aan de rust, toch mocht Portugal met de voorsprong de kleedkamer in.

In die kleedkamers moet het slappe koffie zijn geweest, want de tweede helft was een pak minder dan de eerste. Beide ploegen serveerden een makke vertoning. Bij Zwitserland viel de bal niet goed, bij Portugal was het zowaar nog slechter. Op de vrije trap van Ronaldo in de eerste helft na, knutselde het geen enkele aanval ineen. Een vreemde VAR-fase op het uur zorgde gelukkig wél voor opwinding.

Ref Brych had daarbij plots de keuze om beide ploegen een strafschop toe te kennen. Zuber schreeuwde om een penalty voor Zwitserland, maar om de fase in samenwerking met de videoref te behandelen, wachtte Brych tot de bal buiten de lijnen was. Dat gebeurde niet vooraleer ook Portugal een penalty versierde. De bal kon dus aan de twee kanten op de stip. Omdat de penaltyfase voor Zwitserland eerst viel, kregen zij de penalty. Rodriguez zette zijn elfmeter om. Alles te herdoen.

Omdat ook na die fase geen van beide ploegen nog écht aanspraak kon maken op de zege, was het minuten aftellen. Verlengingen kwamen steeds dichterbij. Enkel een klasseflits kon de zaken nog doen veranderen. Toen iedereen zich met een halfuur overspelen leek te verzoenen, stond Cristiano Ronaldo dan toch weer op. De aanvaller ramde een hobbelende bal van Bernardo Silva meedogenloos in doel. Portugal was de verlossing nabij.

Die kwam er helemaal toen Ronaldo twee minuten later de 3-1 binnen prikte. Balverlies van Xhaka luidde het definitieve verlies van Zwitserland in. De schaarbewegingen van Ronaldo en zijn plaatsbal in het zijnet zetten een punt achter de wedstrijd. Portugal naar de finale van de Nations League. Zwitserland moet zich tevreden stellen met de troostfinale.