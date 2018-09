Cristiano Ronaldo beschuldigd van verkrachting BW

28 september 2018

15u15

Bron: Der Spiegel 0 Buitenlands Voetbal Een Amerikaanse vrouw, Kathryn Mayorga, beschuldigt Juventus-voetballer Christiano Ronaldo van verkrachting. Hij zou haar in 2009 besprongen hebben en daarna meer dan 320.000 euro zwijggeld betaald hebben, vertelt Mayorga aan het Duitse blad Der Spiegel.

Mayorga ontmoette Ronaldo naar eigen zeggen voor het eerst in 2009. De voetballer zou haar in zijn hotelsuite anaal verkracht hebben en daarna gezegd hebben dat hij "een goede vent" is.

Daarna zou hij Mayorga meer dan 320.000 euro betaald hebben om te zwijgen, maar die regeling vecht haar advocaat nu aan.

Ronaldo ontkent de beschuldigingen en zegt dat de seks met wederzijdse instemming gebeurde.