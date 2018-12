Cristiano doorprikt droom Spaanse voetbalbond: Portugees past voor terugkeer naar Bernabéu om er finale Copa Libertadores bij te wonen aan zijde van Messi YP

06 december 2018

12u10

Bron: AS 0 Buitenlands Voetbal Komende zondag is het Santiago Bernabéu-stadion van Real Madrid het toneel voor de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tussen rivalen Boca Juniors en River Plate. De Spaanse voetbalbond had de droom Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de match samen te laten volgen vanuit de presidentiële loges, maar die droom werd intussen door de Portugees doorprikt.

Lionel Messi had (net zoals een pak andere profvoetballers die in Spanje aan de slag zijn) zelf aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) tickets gevraagd voor de felbeladen wedstrijd. Die werd vorige week zaterdag nog afgelast na een aanval van River-supporters op de spelersbus van Boca Juniors. Daarbij raakten verscheidene spelers gewond. De wedstrijd zou daarop op zondag worden gespeeld, maar werd alsnog uitgesteld en verplaatst. Naar de Spaanse hoofdstad, dus. Het uitstapje past ook in het schema van de Argentijn: hij speelt zaterdag met Barcelona de stadsderby tegen Espanyol en kan dan een dag later afreizen naar Madrid.

Gevoelig

Messi zal er dus zijn, maar bij Cristiano Ronaldo lagen de kaarten nog net wat anders. Nochtans paste de wedstrijd ook in zijn planning, gezien Juventus vrijdag Inter Milaan op bezoek krijgt in de topper in de Serie A. Hij zou dus ook gerust kunnen afzakken naar de Spaanse hoofdstad, maar een terugkeer naar het stadion waarin hij zoveel mooie momenten beleefde ligt blijkbaar toch nog gevoelig. Te gevoelig. “Cristiano zou maar wat graag ingaan op de uitnodiging van de Spaanse voetbalbond om de wedstrijd te volgen aan de zijde van Lionel Messi, maar de wonden van zijn vertrek uit Bernabéu zijn nog niet geheeld”, zei een bron daarover tegen de Spaanse sportkrant AS. De Portugese superster verliet Real voor Juventus nadat hij zich niet meer geapprecieerd voelde door Real-voorzitter Florentino Perez.

“De aanwezigheid van én Cristiano Ronaldo én Lionel Messi zou een wondermooie boodschap zijn voor het voetbal. Het zou beide spelers in een setting plaatsen die ze verdienen”, klonk het eerder al bij de Spaanse voetbalbond. Maar zo ver zal het dus niet komen...