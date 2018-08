Courtois terug in zijn Genk: "Mijn transfer? Dat is nog delicaat" MDB

05 augustus 2018

18u03 0 Buitenlands Voetbal Thibaut Courtois is terug in de heimat. De man die op het WK tot beste doelman werd verkozen, kwam de aftrap geven voor de Limburgse derby tussen Racing Genk en STVV. Veel wilde de Rode Duivel niet kwijt over een nakende transfer.

De tijd tikt. Op 9 augustus sluit de Engelse transfermarkt en wil Chelsea een vervanger beet hebben voor Thibaut Courtois. Zodat die naar Real Madrid kan trekken. "Daar ga ik nu geen commentaar over geven", zei Courtois voor de Limburgse derby. "Het is delicaat. We zullen wel zien. Ik kan er niet veel over zeggen. Op dit moment denk ik dat er geen commentaar over gegeven moet worden, maar ik ben vrij rustig. Je kan je daar zenuwachtig in maken, maar dat gaat niet helpen. Het is belangrijk om cool te blijven en je klaar te maken voor het nieuwe seizoen."

In het seizoen 2010-2011 werd Courtois nog kampioen met Racing Genk. Misschien zit een terugkeer naar Limburg er op het einde van de carrière wel in? "Dat is altijd een mogelijkheid. Als het niet als speler is, dan misschien wel in een andere functie. Maar ik denk dat ik nog heel jong ben."

Dat Courtois de aftrap mocht geven, was een idee dat ontstond met zijn vader. "De vakantie loopt op zijn einde en we zijn bijna weer klaar om eraan te beginnen. Ik ben heel ontspannen. Het komt toevallig goed uit dat Genk thuis speelt en ik in België ben. Papa was maandag en dinsdag gaan fietsen met mensen van het bestuur en ze kwamen tot het idee om mij de aftrap te laten geven. Als appreciatie voor de prestaties op het WK. Ik volg de Belgische competitie toch vrij fel. Thuis heb ik een satelliet zodat ik de Belgische wedstrijden kan zien. Dus ik denk dat ik wel op de hoogte ben."