Courtois ook door andere prestigieuze instantie verkozen tot ‘s werelds beste keeper (en hij geeft ook zijn top drie mee) Redactie

29 november 2018

15u44

Bron: IFFHS, AS 0 Buitenlands Voetbal Thibaut Courtois werd in september op de Best Football Awards van wereldvoetbalbond FIFA al uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, maar nu heeft ook de Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek (IFFHS), een andere prestigieuze instantie erkend door de FIFA, hem andermaal met die titel bekroond.

Courtois, die de award dankt aan zijn beresterke WK, werd door experts uit 90 landen verkozen voor Tottenham-doelman Hugo Lloris en Gianluigi Buffon, nu bij Paris Saint-Germain. Eerstgenoemde werd afgelopen zomer als aanvoerder wereldkampioen met Frankrijk, laatstgenoemde mag zich al voor het vijftiende jaar op rij verheugen op een plaatsje in de top drie. Keylor Navas, doublure van Courtois bij Real, is vierde, Jan Oblak (Atlético) en Marc André Ter Stegen (Barcelona) delen de vijfde plaats. Nog dit: dankzij zijn titel voegt de huidige doelman van Real Madrid zich bij Jean-Marie Pfaff en Michel Preud’homme, die de laureaten waren in respectievelijk 1986 en 1994.

HIERONDER DE TOP TIEN:

Al toonde onze landgenoot zich na de 0-2-overwinning van Real bij AS Roma in de Champions League dinsdag wel heel erg nederig. “Ter Stegen, Alisson en Oblak”, antwoordde hij toen hij gevraagd werd naar wat zijn huidige top drie is. “Het zijn allen fantastische keepers, maar ik kan niet zeggen wie nu juist de beste is. Ik kan er niet één van aanduiden, want alles hangt af van de defensie en van de hele ploeg. Maar ik presteerde ook wel al op hoog niveau”, sprak onze nationale nummer één tegenover het Spaanse AS.