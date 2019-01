Courtois ontbreekt vanavond door blessure bij Real Madrid, doelman van Rode Duivels is tien dagen buiten strijd TLB/KTH

09 januari 2019

15u47 1 Buitenlands Voetbal Real Madrid kan een week geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. De 26-jarige Rode Duivel heeft een spierblessure opgelopen, zo bleek uit testen die de medische staf van Real uitvoerde. Real zegt dat het herstel wordt opgevolgd, naar gaat uit van een herstel van een week.

Concreet gaat het om een verrekking in de linkerlies. De doelman is een tiental dagen buiten strijd zijn. Daardoor mist Courtois al zeker de bekerwedstrijd van vanavond tegen Leganés. Eerder op de dag bleek al dat Courtois niet in de Madrileense selectie zat voor die wedstrijd - reservedoelman Keylor Navas zou sowieso spelen. Ook de competitiewedstrijd tegen Betis zondag haalt hij niet.

Voor de Koninklijke is het uitvallen van zijn nummer één een nieuwe klap. Real Madrid leek voor de jaarwisseling de vormdip te boven zijn gekomen met eindwinst in de Wereldbeker voor clubs en drie competitiezeges op rij. Na het gelijkspel bij Villarreal en de nederlaag tegen Sociedad zakten de Madrilenen in de tussenstand van La Liga echter opnieuw naar de vijfde plaats en lijkt de titel weg. Daarnaast zijn er heel wat afwezigen, naast Courtois zitten ook onder meer Toni Kroos, Gareth Bale, Mariano Diaz en Marco Asensio momenteel in de Madrileense ziekenboeg.

